Il Sistema di Allarme completo per la tua Casa CROLLA DI PREZZO!

Rendi la tua casa più sicura con il sistema di allarme per la casa Clouree, attualmente in offerta su Amazon a soli 64,92€ anziché 99,00€. Questo kit di allarme wireless WiFi offre una protezione completa per la tua abitazione, includendo una sirena, un sensore di movimento PIR, telecomandi e sensori per finestre/porta.

Tutte le caratteristiche del sistema di allarme Clouree

Una delle caratteristiche principali di questo sistema è la possibilità di impostare l’inserimento e il disinserimento temporizzati, risparmiando tempo e preoccupazioni. Puoi personalizzare gli orari di attivazione e disattivazione in base alle tue esigenze, eliminando la necessità di ripetere le impostazioni ogni giorno.

Il sistema di allarme Clouree offre un interfono vocale bidirezionale, consentendoti di effettuare e rispondere a chiamate, messaggi vocali e operazioni remote tramite SMS. Questa funzionalità contribuisce a offrirti uno stile di vita smart..

Grazie alla doppia modalità di rete WiFi + GSM/4G, il sistema garantisce una connettività affidabile. Supporta diverse modalità di allarme, tra cui app push, SMS push e monitoraggio vocale, offrendo un avviso tempestivo in caso di emergenza.

Il sistema offre molte opzioni di configurazione, tra cui diverse impostazioni di tipo di zona come zona esterna, zona domestica, zona perimetrale, zona 24 ore, zona campanello, e altro ancora. Supporta fino a 99 zone wireless e 4 zone cablate, offrendo un’ampia copertura di sicurezza. Puoi controllare il sistema tramite SMS e app, oltre a personalizzare i parametri secondo le tue esigenze.

Il touch screen a colori da 4,3 pollici è un altro punto forte di questo kit di allarme. Dotato di un touchscreen capacitivo IPS, offre un’interfaccia semplice e intuitiva. Con 10 lingue nazionali integrate, puoi personalizzare la tua esperienza senza alcuna difficoltà.

Non perdere l’opportunità di migliorare la sicurezza della tua casa con il sistema di allarme Clouree, ora disponibile a un prezzo scontato su Amazon. Con funzionalità avanzate e un’installazione semplice, questo sistema offre tranquillità e protezione per te e la tua famiglia.

Non perdere l’opportunità di fare tuo il sistema di allarme per la casa Clouree su Amazon a soli 64,92€ anziché 99,00€!