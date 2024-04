Il set LEGO "Il Signore degli Anelli" è in SCONTO di 48€!

Vuoi portare un pezzo della “Terra di Mezzo” direttamente a casa tua? Con il set LEGO Icons “Il Signore degli Anelli: Gran Burrone” potrai farlo! E proprio nel momento in cui scriviamo l’articolo, questo set è scontato di ben 48,36€, il ché ti permette di averlo a 451,63€!

Tutte le caratteristiche del set LEGO

Con una fedele riproduzione del Gran Burrone, potrai esplorare ogni angolo delle abitazioni degli Elfi sospese sulle cascate al leggendario fiume Bruinen, fino al luogo dove si tenne il Consiglio Elfico. Ogni dettaglio è stato pensato per trasportarti in quel mondo fantastico, rendendo la sua costruzione un viaggio nella narrativa di J.R.R. Tolkien.

Il set si arricchisce con 15 minifigure, tra cui eroi come Frodo, Bilbo, Gandalf, e figure chiave come Elrond e Arwen, fino al misterioso Gollum. Ogni personaggio è ricreato con cura, permettendoti di ricomporre le scene del film o di inventarne di nuove. E ci sono anche degli oggetti iconici come la fucina degli Elfi, la Fiala di Galadriel e l’Anello del Potere aggiungono un tocco di autenticità e mistero.

Con i suoi 6167 pezzi, il set LEGO Icons “Il Signore degli Anelli: Gran Burrone” ti farà compagnia per ore e ore, permettendoti di costruire questa sezione di “Terra di Mezzo” sia da solo che con gli amici o i familiari!

Rendi omaggio a una delle saghe cinematografiche fantasy migliori di sempre e prendi il tuo set LEGO Icons “Il Signore degli Anelli: Gran Burrone” a 451,63€, al posto degli originari 499,99€!