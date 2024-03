Il Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti DEFINITIVO a -100€ grazie al COUPON!

Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti è davvero differente dagli altri. Questo perché promette addirittura di pulire gli angoli più stretti grazie a delle tecnologie super all’avanguardia. Il suo nome è ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI e di base costerebbe 999,00€ che, grazie al coupon da 100€ di Amazon, diventano 899,00€!

Tutte le caratteristiche del robot aspirapolvere lavapavimenti

Questo robot è dotato della stazione OMNI che gestisce la pulizia rendendola autonoma, con un design ridotto del 30% per un’installazione facile in qualsiasi ambiente. Questa stazione gestisce lo svuotamento automatico del serbatoio della polvere, il lavaggio del panno, la ricarica e l’asciugatura, tutto con un funzionamento silenzioso per una pulizia discreta.

Grazie alla tecnologia TruEdge, il DEEBOT T30 PRO OMNI offre una pulizia precisa, con un adattamento del panno agli angoli per una pulizia impeccabile dei bordi. Dotato di sensori di prossimità da 1 mm e retrazione automatica, evita ostacoli e naviga con intelligenza, garantendo prestazioni efficienti e durature.

La tecnologia ZeroTangle con doppio pettine e spazzola a rulli antigroviglio assicura zero grovigli di capelli, garantendo una manutenzione minima e una pulizia senza interruzioni. E grazie al sistema di aspirazione HyperForce potenziato a 11.000 Pa, il robot offre una potenza di aspirazione eccezionale, rimuovendo efficacemente lo sporco e la polvere da tappeti e pavimenti duri.

Per non parlare della la piastra terminale che assicura una rimozione facile per la pulizia completa della vaschetta dei panni e della piastra di base. E grazie al design innovativo che elimina le zone cieche e i residui di lavaggio, è possibile godere di una manutenzione a mani libere a lunga durata, con pulizia richiesta solo ogni 150 giorni.

Prendi immediatamente il robot aspirapolvere e lavapavimenti ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI a 899,00€, grazie al coupon da 100€!