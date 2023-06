Il RED FRIDAY di MediaWorld prosegue col Motorola Moto G32 a 141,99 euro

Il Motorola Moto G32 è un ottimo medio gamma di fascia economica che si distingue dalla concorrenza per un display luminoso, un’autonomia da primato e prestazioni più che sorprendenti grazie a un azzeccatissimo processore. Grazie all’ ultima offerta del Red Friday MediaWorld, la promo ribattezzata con l’appellativo di Black Friday estivo di MediaWorld, puoi acquistarlo a 141,99 euro anziché 229,99 euro, per effetto del 38% di sconto.

Motorola Moto G32 in sconto del 38% sul sito di MediaWorld

Il nuovo Moto G32 è dotato di un display da 6,5 pollici con risoluzione FullHD+ e una frequenza di aggiornamento a 90Hz. L’esperienza multimediale viene arricchita dai due altoparlanti stereo e dall’audio multidimensionale Dolby Atmos. Un altro punto di forza del medio gamma di Motorola è la batteria da 5.000 mAh: grazie a una scarica costante nel tempo e al generoso amperaggio, l’autonomia supera un giorno e mezzo anche dopo un uso intenso dello smartphone. A completare la scheda tecnica del nuovo Motorola le prestazioni oltremodo convincenti del processore octa-core Snapdragon 680 e la fotocamera da 50MP con tecnologia Quad Pixel in grado di estrarre dal cilindro foto di qualità.

L’offerta del Red Friday propone inoltre l’opzione Ritiro in negozio, così da non dover sborsare i 2,99 euro previsti per le spese di spedizione. Ricordati di attivare l’opzione al momento dell’acquisto.

Cogli al volo l’ultima offerta del Black Friday estivo di MediaWorld per risparmiare quasi 90 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico del Moto G32.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.