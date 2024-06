Il Realme GT6 (8+256GB) è già in super offerta: auricolari e caricatore 120W in omaggio

Il Realme GT 6, disponibile su Amazon a 549,99€ con un risparmio di 148,99€ rispetto al prezzo originale di 698,98€, offre un’esperienza smartphone di altissima gamma, segnando il ritorno di un vero e proprio flagship killer in casa Realme. In omaggio ricevi anche le Buds Air 6 e un caricatore SUPERVOOC da 120W: insomma, si tratta di un’offerta davvero ghiotta.

Il Realme GT 6 è dotato di un display AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione WQHD+ e una luminosità massima di 6000 nit, garantendo immagini nitide e vivide anche sotto la luce diretta del sole. La frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120Hz offre un’esperienza visiva fluida e reattiva, ideale per il gaming e in generale per tutti i contenuti multimediali.

Il chipset è nientemeno che il nuovo Snapdragon 8 gen 3, cioè la punta di diamante dell’attuale offerta Android del 2024. Potentissimo, pronto a sfruttare a pieno e con prestazioni estreme qualsiasi app, anche i giochi più impegnativi.

Tra le novità positive, Realme ha investito anche su un ricco pacchetto di nuove funzioni basate su IA. L’AI riconosce i contenuti che stai utilizzando, prevede le tue necessità e offre suggerimenti precisi – semplificandoti, non di poco, la vita.

Il comparto fotografico del GT 6 include una fotocamera principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), una ultra-grandangolare da 8 MP e una macro da 2 MP. Le foto scattate con la fotocamera principale sono caratterizzate da colori vividi e un buon livello di dettaglio. Non manca nemmeno la ricarica ultra-rapida a 120W, che potrai sfruttare a pieno grazie al caricatore in omaggio. Non perdere questa offerta: rimane ancora pochissimo tempo!