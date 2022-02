Il primo iPhone 12 Pro Max con USB C è in vendita su eBay

La società slovacca DEEP ha modificato con successo uno iPhone 12 Pro Max di Apple incorporando una porta USB-C nel dispositivo. La nuova porta USB-C è qualcosa che ci in molti ci aspettiamo su un melafonino della compagnia, anche perché, da tempo, gran parte della gamma di prodotti della mela viene fornita con l'opzione di connettività globale USB-C sia per la ricarica che per la connettività.

Gli iPad e i Mac Apple hanno già la porta USB standard disponibile, ma questa non è stata mai lanciata ufficialmente sulla serie iPhone 12. Abbiamo visto solo un iPhone X di terze parti con USB-C venduto anche su eBay per ben 86.000 dollari.

iPhone 12 Pro Max con USB C: un piacevole esperimento

La società DEEP ha fornito un video dettagliato che descrive in dettaglio tutti i passaggi adottati per trasformare l'iPhone 12 Max Pro in un dispositivo compatibile con la Type C.

Il processo di modifica è iniziato con l'apertura del device e la rimozione del cavo flessibile della porta Lightning. Le misure necessarie sono prese in modo che il connettore USB-C e l'alloggiamento potessero essere posizionati correttamente. Un cavo flessibile progettato con la porta USB-C e che implementa un chip Mfi originale è stato saldato nell'assieme flessibile e reinstallato sul 12 Pro Max. È stata eseguita una stampa 3D dell'alloggiamento per consentire alla nuova porta di adattarsi perfettamente.

Il nuovo 12 Pro Max USB-C è stato messo alla prova ed è pienamente operativo sia nella ricarica del dispositivo che nella connettività. Funziona con iTunes e la memoria interna del telefono si collega perfettamente al Mac. Per quanto riguarda la ricarica, il telefono modificato si ricarica correttamente con un charger Apple originale mediante il cavo USB-C a C. Non si fa menzione di potenziali inconvenienti del device in assenza del suo connettore Lightning originale.

È già stato messo in vendita su eBay tramite un'asta, ma ancora non è stato venduto.

