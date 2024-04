Il prezzo di questo Chromebook HP è CROLLATO a 199€ (-43%)

Amazon lancia un’offerta molto interessante che riguarda questo Chromebook del marchio HP con display da 14 pollici, leggero e veloce, che può essere tuo a soli 199,99 euro invece di 349,99, grazie allo sconto del 43% applicato sul listino. Con la spedizione Prime potrai riceverlo subito a casa.

Chromebook HP in offerta: perfetto per lavorare e studiare

Il Chromebook di HP è dotato del sistema operativo ChromeOS di Google, pensato per assicurarti prestazioni veloci, efficienti e sicure, con aggiornamenti automatici che garantiscono un’elevata protezione e una fluida esperienza utente nel tempo.

Il processore è un Intel Celeron N4120, per prestazioni affidabili e un basso consumo energetico, mentre la memoria integrata da 4GB LPDDR4 assicura un avvio istantaneo e una fluida esperienza multitasking.

Il display da 14″ con risoluzione Full HD 1920 x 1080p offre immagini nitide e dettagliate, con tecnologia IPS per una visualizzazione ottimale da qualsiasi angolazione. La tastiera Full Size con corsa dei tasti da 1,5 mm garantisce una digitazione confortevole e una produttività elevata, mentre l’autonomia della batteria fino a 12 ore e 30 minuti ti consente di lavorare in mobilità senza interruzioni.

Infine, il design elegante del chassis argento minerale si integra perfettamente con qualsiasi ambiente e la connettività è garantita da porte USB Type-C, USB 3.0 e jack audio cuffie/microfono.

Leggero e sottile, con un peso di 1,46 kg e uno spessore di 1,79 cm, l’HP Chromebook 14a-na0004sl, è il compagno ideale per la tua vita digitale in movimento. Acquistalo ora in offerta a 199,99 euro.