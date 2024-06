Il prezzo dell'Honor 90 Lite crolla sotto i 160€: ottima fotocamera e buona autonomia

Scegliere il nuovo smartphone ti sta facendo venire il mal di testa? Nessuna paura, ti veniamo subito in soccorso con una proposta economica ma estremamente solida. L’Honor 90 Lite è un piccolo gioiello ed oggi è in offerta su eBay ad un prezzo straordinario: usando il codice sconto “PSPRGIU24” lo paghi meno di 160€.

l Honor 90 Lite presenta un design moderno e compatto, con un display da 6.7 pollici LTPS LCD che offre una risoluzione Full HD+ (2388 x 1080 pixel) e un refresh rate di 90Hz. Sotto il cofano, il dispositivo è alimentato dal processore MediaTek Dimensity 6020, supportato da 8GB di RAM e 256GB di storage interno. Questa configurazione offre prestazioni fluide per la maggior parte delle attività quotidiane e per giochi leggeri.

Il comparto fotografico è il fiore all’occhiello dell’Honor 90 Lite: la fotocamera principale è da 100MP, capace di scattare foto dettagliate e chiare in condizioni di buona illuminazione. Sono presenti anche una fotocamera ultra-grandangolare da 5MP e una macro da 2MP. Sul fronte è invece equipaggiato con un’ottima fotocamera frontale da 16MP.

La batteria, da 4500mAh, garantisce un’autonomia intensa, fino a due giorni con un utilizzo moderato. Quando finisce l’energia, è sufficiente un’ora e mezza di ricarica per ottenere il pieno, grazie alla ricarica rapida da 22.5W. Non perdere l’occasione di risparmiare: usa subito il codice sconto per acquistare l’Honor 90 Lite ad un ottimo prezzo!