Il PC Portatile HP con SSD super veloce e Processore AMD a questo prezzo è PERFETTO

Ti serve un portatile per le tue sessioni universitarie o per portarlo in giro mentre lavori? Questo di HP è praticamente perfetto per qualsiasi utente. Dotato di 8GB di RAM, 512GB di SSD e un processore con scheda video AMD, ti garantirà potenza e prestazioni fluidissime. Il suo prezzo, ora che è scontato del 31%, si attesta sui 479,99€ al posto dei classici 699,99€.

Tutte le caratteristiche del PC portatile HP

Con il sistema operativo Windows 11 Home, questo notebook offre una piattaforma affidabile per svolgere le tue attività quotidiane con fluidità e reattività. Parlando del suo design, il notebook si presenta con un telaio color argento. La sua leggerezza, con un peso di soli 1,69 kg, e il suo spessore di 1,79 cm, lo rendono facilmente trasportabile ovunque tu vada.

Lo schermo da 15,6″ con risoluzione Full HD 1920 x 1080p offre un’esperienza visiva coinvolgente, con immagini spettacolari. Grazie al pannello antiriflesso e alla luminosità di 250 nits, puoi godere di una visione chiara e confortevole anche in ambienti luminosi, garantendo una produttività ottimale in ogni situazione.

Per quanto riguarda le prestazioni, il processore AMD Ryzen 5 5625U assicura una potenza affidabile per affrontare le attività quotidiane con facilità. Con una memoria RAM da 8GB DDR4 e un SSD PCIe NVMe M.2 da 512GB, hai a disposizione ampio spazio di archiviazione e la capacità di gestire multitasking senza problemi, consentendoti di lavorare in modo efficiente e di archiviare i tuoi file in modo sicuro e veloce.

La tastiera full-size con tastierino numerico integrato offre una digitazione confortevole e precisa, mentre il lettore di impronte digitali integrato garantisce un accesso sicuro e rapido al tuo notebook. Inoltre, la batteria ti permette di lavorare senza interruzioni fino a 9 ore e 45 minuti, mentre la ricarica rapida HP Fast Charge ti consente di riavere il 50% della batteria in soli 45 minuti.

Quando inizierai a utilizzare questo portatile ti dimenticherai la lentezza del tuo vecchio laptop. Fallo tuo per soli 479,99€ grazie allo sconto del 31%.