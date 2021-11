Il nuovo Xiaomi 11T 5G già scontato di 100 euro: che bomba!

Il top di gamma nella fascia qualità/prezzo di Xiaomi raggiunge il minimo storico in meno di un mese. Lo Xiaomi 11T 5G è disponibile su Amazon già scontato di 100 euro, e con 8GB di memoria RAM e 256GB di ROM si conferma come uno tra i best buy di questo 2021.

Smartphone Xiaomi 11T 5G: caratteristiche tecniche

Xiaomi 11T 5G è uno delle ultime proposte del brand cinese capace di offrire specifiche da vero top di gamma, ad un prezzo estremamente accessibile come da tradizione. Il design è piuttosto classico, con la scocca posteriore in vetro, ed un display flat che occupa quasi l’intera superficie frontale. Ad alimentare lo smartphone ci pensa il nuovo Mediatek Dimensity 1200-Ultra, un octa-core da ben 3GHz di frequenza massima. Uno degli aspetti caratterizzanti del nuovo smartphone, è senza dubbio il display. In questo caso troviamo uno schermo TrueColor con una frequenza di aggiornamento da ben 120Hz, che garantisce una fluidità nettamente superiore ai tradizionali display da 60Hz. A questo si aggiunge una frequenza di campionamento del tocco di 480Hz, che fornisce una reattività ed una precisione impareggiabili. Uno smartphone versatile che si adatta perfettamente anche ai videogiocatori più esigenti.

Tuttavia, a farla da padrona è la fotocamera di Xiaomi, una delle migliori mai portate sul mercato. Questa include 3 sensori: un grandangolo da 108 Megapixel, un telemacro 2x e un ultra-grandangolo da 120 gradi. Da non sottovalutare è poi la batteria, aspetto cruciale per ogni smartphone. In questo caso l’azienda ha optato per una generosa batteria da 5000mAh dotata della ricarica rapida a 67W. Questa è in grado di portare lo smartphone al 100% in soli 36 minuti ed offrire un’autonomia sufficiente a coprire l’intera giornata anche con un utilizzo intenso. A gestire il tutto ci pensa l’acclamata MIUI 12, una delle interfacce Android più apprezzate per la sua fluidità e intuitività. Insomma, uno smartphone in pieno stile Xiaomi, che anche questa volta riesce a proporre una scheda tecnica di grande valore, contenendo il prezzo.

Grazie ad uno sconto del 17%, lo Xiaomi 11T 5G è acquistabile su Amazon a soli 499,90 euro, già con uno sconto di ben 100 euro sul prezzo di listino. Un vero affare.