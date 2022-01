Il nuovo tablet di Motorola è UFFICIALE, ma non da noi

Moto Tab G70 è appena stato lanciato ufficialmente in India. Si tratta del nuovo tablet di fascia media di Motorola, dotato di display da 11 pollici con risoluzione 2K, processore MediaTek Helio G90T sotto la scocca, quattro altoparlanti al seguito e molto altro ancora.

Motorola Moto Tab G70: le caratteristiche

Il colosso di proprietà di Lenovo ha appena lanciato un nuovo prodotto per il mercato indiano. La società ha annunciato un nuovo tablet soprannominato Moto Tab G70, che presenta alcune specifiche degne di nota come display 2K, altoparlanti quad e altro.

Parlando del Tab G70, è un tablet di fascia medio-alta orientato a gaming e alla fruizione dei contenuti multimediali come film e video. Inoltre, sfoggia uno schermo da 11 pollici con una risoluzione 2K e cornici sottili su tutti e quattro i lati e rapporto schermo-corpo elevato. Il device ha anche la certificazione HD per Amazon e Netflix e può emettere fino a 400 nits di luminosità dal suo pannello LCD.

Sotto il cofano, una grande batteria da 7.700 mAh alimenta il dispositivo, che supporta una ricarica rapida fino a 20 W. Funziona con il processore octa core Helio G90T di MediaTek, abbinato a 4 GB di RAM. Arriva anche con 64 GB di memoria interna e gli utenti possono persino espanderla fino a 1 TB tramite una scheda microSD.

Altre caratteristiche degne di nota includono una configurazione di altoparlanti Quad che supporta Dolby Atmos, Android 11 out of the box, fotocamera posteriore da 13 megapixel e uno snapper selfie da 8 megapixel.

A partire da ora, il Moto Tab G70 è disponibile per i preordini su Flipkart e ha un prezzo di 21.999 INR (circa 299 dollari USA). È disponibile in un'unica variante colore e storage, ovvero Cyber ​​Teal in versione da 4GB e 64GB. Non sappiamo se e quando arriverà da noi in Europa; vi terremo aggiornati.