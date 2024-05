Il nuovo set LEGO Harry Potter Foresta Proibita è su Amazon a meno di 30€

Sbarca su Amazon il nuovo set LEGO Harry Potter Foresta Proibita: Creature Magiche, uno dei nuovi arrivi del marchio di mattoncini più famosi al mondo previsto per questa tarda primavera. Come ottima idea regalo per i piccoli fan del mondo magico, puoi acquistarlo a soli 29,90 euro.

Set LEGO Harry Potter Foresta Proibita: Creature Magiche

Il set LEGO in questione permette di costruire una nuova versione della Foresta Proibita, ricreando l’atmosfera magica e misteriosa che la caratterizza con un focus sulle creature magiche. Il set è personalizzabile grazie alla presenza di alberi con elementi foglia in colori notturni che possono essere riorganizzati a proprio piacimento, con i vari moduli che possono essere collegati in diversi modi o sperati.

Una chicca? Alcuni elementi del set si illuminano al buio, rendendolo un giocattolo affascinante e misterioso come la Foresta Proibita sa essere. All’interno della confezione è presenta anche il ragno giocattolo, quattro elementi fungo, un pipistrello e un elemento a forma di coscia di tacchino.

Le minifigure incluse sono invece quelle di Ron Weasley e Hermione Granger, due dei personaggi più amati della serie. In loro compagnia, ecco la figura di Fierobecco con testa e ali snodabili, un piccolo cavallo Thestral e un Folletto della Cornovaglia.

Un set perfetto per i piccoli fan di Harry Potter e neanche troppo costoso: su Amazon puoi acquistarlo a soli 29,90 euro, con spedizione Prime e consegna immediata.