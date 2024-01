Il nuovo OnePlus 12R 5G in preordine su Amazon: potenza MOSTRUOSA a 699€

Lo spettacolare OnePlus 12R, potente smartphone appena lanciato, è già in preordine su Amazon e puoi portarlo a casa a 699€ con consegna rapida e gratuite, a partire dal 19 febbraio: completa adesso il tuo ordine per approfittarne, le spedizioni sono super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime, ma la disponibilità è limitatissima.

Raffinato e accattivante il design. Uno smartphone con prestazioni assolutamente premium per un device di alta qualità, che conta sul processore Snapdragon 8 Gen 2 – supportato da ben 16GB di RAM – per offrirti prestazioni eccezionali.

Ottimo il comparto fotografico e strepitoso il display AMOLED Super Fluid da 6,78″ con risoluzione da 1.5K e refresh rate da 120Hz. Immagini impressionanti e fluidità strepitosa in ogni contesto. Nemmeno l’autonomia energetica sarà un problema, grazie alla batteria da 5500 mAh con supporto alla ricarica rapida addirittura da 100W.

Per finire, non manca il supporto pieno alle reti 5G. Insomma, uno smartphone potente e completo, che hai la possibilità di portare a casa a un prezzo che nemmeno immagini, considerando il prezzo attuale dei dispositivi premium. Completa adesso il preordine su Amazon e accaparrati l’eccellente OnePlus 12R a 699€. Lo ricevi in modo veloce e gratuito, a partire dal 19 febbraio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.