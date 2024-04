Il nuovo LEGO Martin Pescatore è in OFFERTA su Amazon (-20%)

Amazon ha messo in sconto per la prima volta il nuovo set LEGO Martin Pescatore: un bellissimo kit di costruzione per adulti che oggi puoi acquistare a soli 39,99 euro invece di 49,99. Grazie alla spedizione Prime potrai riceverlo subito a casa.

Questo set ti permette di dare vita a una splendida interpretazione LEGO del maestoso martin pescatore mentre cattura un pesce. Puoi così lasciarti coinvolgere nella costruzione di un dettagliato modello di questo magnifico uccello, completo di testa e artigli snodabili per aggiungere realismo alla tua creazione. L’ambientazione acquatica aggiunge fascino, ma funge anche da espositore perfetto per il tuo martin pescatore.

Una volta completato è infatti perfetto per essere esposto in casa o in un ufficio, magari sulla tua scrivania o su una mensola, così che possa aggiungere un tocco di natura e bellezza ovunque deciderai di posizionarlo.

Un regalo perfetto per chiunque, specialmente per coloro che sono appassionati di uccelli, del birdwatching e dell’ornitologia. Ma va benissimo ovviamente anche ai “semplici” amanti dei set LEGO: parliamo dopotutto di un set davvero originale e ben fatto, che merita il prezzo che costa, specie con questo sconto. Puoi averlo a soli 39,99 euro invece di 49,99.