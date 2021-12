Ecco perché conviene aspettare il nuovo iPhone SE III

L'iPhone SE di nuova generazione di Apple potrebbe attirare un miliardo di utenti Android; di fatto, si dice che il colosso di Cupertino lancerà un melafonino di terza generazione all'inizio del 2022 con supporto alle reti 5G. Secondo gli analisti di J.P. Morgan, questo telefono “ha il potenziale per attirare più di un miliardo di utenti Android non premium“.

iPhone SE III: cosa sappiamo al momento?

Ssecondo Reuters, l'iPhone SE 3 ha il potenziale per attirare “quasi 1,4 miliardi di telefoni Android di fascia medio-bassa e circa 300 milioni di utenti di modelli iPhone più vecchi“.

“Il programma di permuta di Apple per i non iPhone non è certamente così attraente come i valori di permuta di iPhone, tuttavia potrebbe portare a un prezzo medio di partenza compreso tra $ 269 e $ 399 per l'iPhone 5G SE, che è ancora molto competitivo“, L'analista Samik Chatterjee, ha valutato cinque stelle su Refinitiv Eikon per la sua accuratezza della stima.

In una nota separata, J.P.Morgan ha affermato che la domanda dei consumatori per importanti aggiornamenti come i modelli 5G dovrebbe rimanere forte e anche una priorità per l'offerta, anche se diminuirà per la maggior parte dei prodotti hardware, inclusi smartphone, TV e PC.

Le voci finora mostrano che l'iPhone SE di terza generazione dovrebbe presentare lo stesso fattore di forma che ha attualmente, che è esattamente identico all'iPhone 8 del 2017 Con un display LCD da 4,7 pollici.

L'analista Apple Ming-Chi Kuo crede che a parte il modem 5G, questo nuovo telefono avrà un processore aggiornato, anche se non è chiaro se sarà l'A15 Bionic o l'A14 Bionic.

Gli analisti di J.P. Morgan affermano anche che per l'anno fiscale 2022 si prevede un aumento delle vendite di iPhone SE “a 30 milioni di unità e le aspettative di spedizioni annuali di iPhone a 250 milioni di unità, 10 milioni in più rispetto all'anno precedente“.

Sebbene le previsioni sembrino molto ottimiste su questo device di terza generazione, il rapporto non menziona quanto tempo impiegherà l'OEM di Cupertino per aggredire questo enorme mercato di utenti Android che intendono acquistare un telefono 5G, e soprattutto un iDevice.

Mentre l'iPhone SE è noto per essere un'opzione più conveniente, i produttori di Android stanno spingendo molto sulla categoria di fascia media con supporto alle reti di quinta generazione. Vediamo già Motorola, Samsung e altre aziende asiatiche introdurre smartphone davvero economici ma con features di punta.