iPhone SE 3: un successo già scritto a tavolino?

Apple lancerà presto il nuovo iPhone SE: questo è quanto è emerso in queste ore da un recente report online. Sarà vero? Lo dobbiamo attendere per il primo trimestre del prossimo anno?

Cosa sappiamo del nuovo iPhone SE 2022?

All'inizio del mese precedente, abbiamo parlato di numerosi rapporti di Apple al lavoro su un nuovo modello di iPhone SE, che dovrebbe arrivare nel primo trimestre del 2022. Ora, sono emersi rapporti recenti che rafforzano questa voce.

Un rapporto blindato della pubblicazione taiwanese DigiTimes afferma che “i fornitori di VCM non vedono riduzioni degli ordini per i nuovi iPhone: VCM (motore della bobina mobile) e altri fornitori di componenti non hanno ancora visto riduzioni degli ordini per i nuovi iPhone e si stanno preparando per le spedizioni per la prossima generazione della serie iPhone SE di Apple dovrebbero essere lanciate nella prima metà del 2022, secondo fonti del settore”.

In precedenza, l'affidabile analista Ming-Chi Kuo aveva suggerito che il futuro melafonino low-cost sarebbe stato nell'aspetto all'attuale iPhone SE 2020 esistente. Pertanto, dovrebbe mantenere il display da 4,7 pollici, il pulsante home touch ID e le cornici spesse. L'unico cambiamento significativo che il modello SE 2022 potrebbe offrire è l'inclusione di un nuovo processore che supporterà la connettività 5G.

Si dice che l'imminente mid-ranger dell'OEM americano sarà anche l'ultimo iPhone ad essere dotato di uno schermo LCD mentre disporrà di 3 GB di RAM. In passato giravano voci sul suddetto iPhone SE 2023 con un design simil-iPhone XR.

Per ora, prevediamo che l'SE 2022 arriverà sui mercati intorno a marzo del 2022, ma non abbiamo alcuna conferma ufficiale. Vi suggeriamo di prendere questo rapporto con “un pizzico di sale”.