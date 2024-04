Il MOUSE da gaming PERFETTO è di Razer e costa solo 24€!

Se amate il mondo del PC gaming saprete che uno dei migliori brand è sicuramente Razer. E il suo DeathAdder in versione Essential è un mouse con uno dei form-factor più amati dai videogiocatori. Per averlo (in colorazione bianca) basteranno solo 24,69€ grazie allo sconto Amazon. Il ribasso è davvero ingente dato che il prezzo si attestava sui 39,99€!

Tutte le caratteristiche del mouse Razer

L’epicentro di questo mouse è il sensore ottico da 6.400 DPI che offre una reattività massima e un controllo impeccabile, permettendoti di eseguire movimenti rapidi e precisissimi, lasciando i tuoi avversari senza la possibilità di contrattaccare. Con un polling rate di 1000 Hz, il mouse invia aggiornamenti al tuo computer 1000 volte al secondo!

La forma ergonomica è progettata per adattarsi perfettamente alla tua mano, assicurandoti un comfort senza pari anche durante le sessioni di gioco più lunghe. E non manca l’impugnatura in gomma antiscivolo, grazie alla quale mamterrai il controllo assoluto del mouse anche nelle situazioni più intense, evitando scivolamenti accidentali. Il tutto è contenuto in una scocca leggerissima dal peso super ridotto!

Sotto i tasti troviamo gli interruttori meccanici Razer, resistenti fino a 10 milioni di click, e che offrono una risposta tattile e precisa ad ogni input. Il cavo è in fibra intrecciata, robusto e flessibile, resiste all’usura e ai grovigli. Non mancano, infine, i 5 pulsanti programmabili grazie ai quali puoi personalizzare il mouse con macro e comandi avanzati!

Con Razer DeathAdder Essential avrai il controllo nel palmo della tua mano. Prendi il mouse a soli 24,69€ anziché i classici 39,99€!