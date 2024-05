Il mouse che elimina i problemi al polso è in OFFERTA a 19€!

Potrai finalmente dire ufficialmente addio ai dolori al polso che ti affliggono durante le tue sessioni lavorative e non al PC. Trust Verto è un mouse verticale che, con lo sconto del -20%, pagherai solo 19,99€. Ed è anche wireless!

Tutte le caratteristiche del mouse verticale

Il design ergonomico di questo mouse inclina il braccio e il polso in una posizione naturale a 60°, alleviando la tensione e prevenendo dolori. Grazie al supporto per il pollice e al rivestimento in gomma, anche l’impugnatura è più confortevole e stabile!

Una delle caratteristiche migliori è sicuramente la connessione wireless 2.4GHz che ti libera dai cavi, offrendo una portata fino a 10 metri, permettendoti di muoverti liberamente senza interruzioni. La funzionalità plug and play rende l’installazione facile e immediata: basta collegare il ricevitore USB al computer e iniziare a utilizzarlo senza ulteriori configurazioni. Inoltre, le due batterie AAA incluse forniscono un’alimentazione immediata, consentendoti di iniziare a lavorare subito.

Parlando di caratteristiche tecniche, è dotato di sei pulsanti, compresi pulsanti laterali programmabili, oltre al sensore ottico ad alta risoluzione con regolazioni a 800, 1200 e 1600 DPI che garantisce precisione e controllo per tutte le tue attività, che si tratti di lavoro, gioco o navigazione web.

Il mouse Trust Verto non solo riduce la tensione e il dolore al polso e al braccio, ma migliora anche la postura e l’ergonomia durante l’uso del computer. Questo si traduce in un aumento della produttività e del comfort durante le lunghe sessioni di lavoro. Il design ambidestro lo rende perfetto sia per utenti destri che mancini, offrendo versatilità e comodità a tutti.

Rendi le tue sessioni al PC super-comode con il mouse verticale Trust Verto a soli 19,99€!