Il momento giusto per acquistare XRP e Shiba Inu, o meglio le alternative?

L’attuale tendenza sul mercato delle criptovalute è sempre più positiva e un vero e proprio ciclo rialzista non sembra essere lontano. Nonostante ciò, la maggior parte dei trader si chiede: “Come posso posizionarmi al meglio?”

Mentre Ripple (XRP) e Shiba Inu (SHIB) sono criptovalute molto popolari, è questo il momento migliore per investire? In alternativa, gli investitori più accorti stanno optando per questa promettente alternativa, NuggetRush (NUGX), raddoppiando la sua prevendita in corso.

In questo articolo discuteremo se questo è il momento migliore per acquistare XRP o Shiba Inu. Inoltre, parleremo delle potenzialità di NuggetRush, spiegando perché è la migliore nuova criptovaluta in cui investire.

>> Scopri NuggetRush ora <<

NuggetRush (NUGX): un investimento alternativo promettente

NuggetRush (NUGX) è emersa come un’alternativa convincente a XRP e Shiba Inu. Gli investitori più avveduti stanno attualmente affollando la prevendita, sperando di cavalcare l’onda rialzista e di posizionarsi bene per ottenere guadagni massicci.

Questa migliore ICO è attualmente al secondo round e un token costa solo 0,012 $. Secondo gli esperti, dopo il lancio il suo valore aumenterà del 5.000%. Questo la posiziona come una delle migliori criptovalute in cui investire ora.

Riteniamo che la sua crescita sarà guidata dalle sue caratteristiche P2E (play-to-earn) e meme. Si prevede che un’onda anomala di adozione travolgerà questo progetto, con i giocatori pronti ad adottarlo al momento del lancio. Infine, secondo noi, la community in espansione sarà parte integrante della sua crescita.

>> Scopri tutto su NuggetRush ora <<

Ripple (XRP): incertezze crescenti

Ripple (XRP) è uno dei migliori altcoin sul mercato e ha mantenuto il suo status tra le migliori 5 criptovalute. Il prezzo di XRP oggi è di poco superiore a 0,6 $, in rialzo. Inoltre, svolge un ruolo importante nel panorama delle criptovalute e nel più ampio panorama finanziario.

Anche se XRP è ora scambiato in una tendenza al rialzo, ci sono ancora alcuni gradi di incertezza intorno ad esso. Per cominciare, la causa della SEC non si è ancora conclusa, quindi l’incertezza normativa è ancora grande.

Questo potrebbe essere un fattore che contribuisce al calo del prezzo. Nonostante ciò, la causa della SEC si concluderà probabilmente all’inizio dell’anno successivo, quindi potrebbe essere un momento fantastico per entrare sul mercato.

Shiba Inu (SHIB): interesse in declino

Non si può parlare delle tre migliori meme coin senza includere Shiba Inu (SHIB). Attenzione: non è nemmeno la terza. Si tratta ancora di uno dei migliori altcoin? Certamente. È considerata anche una buona criptovaluta da acquistare, grazie al suo potenziale.

Quindi, perché l’interesse per lo Shiba Inu sta diminuendo? Riteniamo che il calo di interesse nei progetti all’interno dell’ecosistema abbia contribuito al suo declino. Dopo tutto, più traffico significa più domanda di token Shiba Inu. Finché l’interesse non tornerà a salire, potrebbe non essere il momento migliore per acquistare SHIB.

Conclusione

Visti gli sviluppi in corso nei loro ecosistemi, questo potrebbe non essere il momento migliore per acquistare XRP e Shiba Inu. NuggetRush (NUGX), un investimento alternativo, ha dimostrato un incredibile potenziale. Secondo gli analisti, il suo prezzo aumenterà del 5.000% dopo il lancio. Questo lo rende un investimento ancora più promettente.

Visita il sito della prevendita di NuggetRush

In collaborazione con LocxLabs

Telefonino.net non accetta alcuna responsabilità per eventuali errori su questo sito Web (comprese omissioni o materiale inesatto). Telefonino.net non è altresì responsabile per eventuali perdite derivanti da trading o investimento subite dai visitatori.