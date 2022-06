Il miglior top di gamma Xiaomi ad un prezzo PAZZESCO

Se cercate un super top di gamma e non avete idea di cosa comprare, vi vogliamo consigliare l’ottimo Xiaomi 12 a soli 699,90€. Questo è un prezzo veramente contenuto per un flagship senza compromessi che ha tutto e di più per durarvi a lungo. Se il vostro scopo è comprare oggi per “non comprare più” (come si suol dire), vi suggeriamo di fare un piccolo investimento ed acquistare un telefono di questo brand. Il supporto software è lungo e affidabile, arrivano sempre piccoli aggiornamenti correttivi e update volti a migliorare la sicurezza del prodotto ma non solo.

Xiaomi 12 è il telefono che vi durerà a lungo

Esteticamente, Xiaomi 12 è un gioiellino: compatto (grazie ai suoi 6,1 pollici di schermo), premium, realizzato con materiali di eccellenza e con tecnologie all’avanguardia. Il comparto fotografico è pura poesia: lenti performanti (50+13+5 Megapixel), che producono scatti nitidi e luminosi. Non possiamo poi dimenticare il processore: lo Snapdragon 8 Gen 1 è una bomba.

Parliamo di un SoC affidabile, puntuale, veloce, reattivo e che non scalda troppo. C’è un dissipatore per tenere a freno le temperature elevate e la batteria è fantastica: ore ed ore di autonomia con una singola carica e c’è perfino la fast charge da 67W. Ripeto: tutto questo a soli 699,90€ al posto di 799,90€ e ci sono anche le spedizioni gratuite.

Se volete spendere un po’ di più per avere l’ammiraglia numero uno del mercato, allora vi suggeriamo Xiaomi 12 Pro: zero compromessi, zero rinunce e tutto al top. Il processore è lo stesso, ma lo schermo (da 6,73″) è il migliore della sua categoria (WQHD+, LTPO, 120 Hz adattivi, supporto all’HDR10+, valutato A+ da DisplayMate e molto altro ancora). Completa il tutto una dotazione fotografica unica: 50+50+50 Megapixel. Questo è uno dei cameraphone più evoluti del momento. Lo portate a casa a 979,90€ al posto di 1099,90€, con un risparmio immediato sul prezzo di listino pari a 150€.

