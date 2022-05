Xiaomi 12: il TOP DI GAMMA dal prezzo low-cost

Se state cercando un nuovo smartphone top di gamma nel panorama Android, si sa, avete un sacco di offerte e proposte davanti a voi. Pensiamo ai flagship di OnePlus, alle ammiraglie Samsung, agli ottimi OPPO e a tantissimi altri dispositivi provenienti da brand differenti. Tuttavia, i telefoni di Xiaomi sono oggi unici nel settore perché offrono prestazioni eccellenti ad un prezzo da “mediogamma”. A tal proposito, ci siamo imbattuti in una promozione speciale a tempo su Amazon molto, ma davvero molto, frizzante. Xiaomi 12 infatti, costa solo 699,90€ al posto di 799,90€.

Dobbiamo comunicarvi poi, che qusto device lo si porta a casa con spedizioni gratuite, cuffiette in omaggio e con tutti i vantaggi offerti dalla nota piattaforma di e-commerce americana. Non di meno, potete scegliere di dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio di Cofidis. Insomma, questa è un’offerta con i fiocchi da non perdere per nessuna ragione al mondo se siete intenzionati ad acquistare un top di gamma dal prezzo contenuto.

Xiaomi 12: a questa cifra è un Best Buy

Siamo onesti: a noi è piaciuto sin fal suo esordio. Dimensioni compatte, schermo AMOLED da 6,1 pollici fantastico (è uno dei migliori della sua categoria, nonché uno dei migliori in senso assoluto), ha profili stondati, risoluzione FullHD+ con TrueColor e AdaptiveSync da 120 Hz e molto altro ancora.

Sotto la scocca batte un potentissimo cuore Snapdragon 8 Gen 1 con il quale potrete giocare ore ed ore ai vostri titoli preferiti e l’autonomia è top grazie alla cella energetica da 4500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 67W. Completa la dotazione anche un supporto alla connettività 5G, banchi RAM da 8 GB e memorie da 128 GB.

Se puntate all’eccellenza ma volete fare un buon affare, non avete scuse: Xiaomi 12 è la soluzione che fa per voi. A 699,90€ (offerta a tempo limitata), è imperdibile, ma siate veloci.