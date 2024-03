Il miglior GIOCO DI CALCIO per Switch a metà prezzo per le Offerte di Primavera Amazon

Per la Festa delle Offerte di Primavera Amazon portati a casa il miglior gioco di calcio per Nintendo Switch. Stiamo parlando ovviamente di EA Sports FC 24 che oggi può essere tuo a metà prezzo: 29,96 euro invece di 59,99.

FC 24 per Switch: il gioco di calcio da portare sempre con te

EA Sports FC 24 è un gioco di calcio che ti propone l’esperienza portatile più ricca e completa che tu possa avere: oltre 19.000 giocatori su licenza, più di 700 squadre e oltre 30 campionati, tra cui Serie A, Serie B e competizioni UEFA.

Tra le numerose modalità disponibili, hai la possibilità di scrivere la tua storia calcistica nella modalità Carriera, sia come tecnico che come giocatore, oltre a cimentarti nelle numerose attività multiplayer che includono quest’anno, anche su Nintendo Switch, l’esperienza completa di Ultimate Team. Inoltre, puoi scegliere tra la sfida contro i migliori giocatori del mondo in Rivals e Champions, fino alle partite amichevoli e alle sfide offline in Squad Battles.

Un’esperienza calcistica videoludica coinvolgente e completa, in formato portatile, e questa volta davvero migliorata rispetto al passato. Di netto, il miglior gioco di calcio che tu possa avere sulla tua Nintendo Switch. Acquista FC 24 a soli 29,96 euro invece di 59,99.