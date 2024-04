Il MICROFONO Elgato degli Streamers costa -40€ in MENO!

Stai preparando anche tu il tuo setup da streamer? Allora ti farà davvero piacere che l’iconico microfono Elgato Wave:3 (utilizzato da un sacco di streamers) è in sconto a 40€ in meno rispetto al prezzo originale. In questo modo potrai farlo tuo 129,99€ al posto degli originari 169,99€!

Tutte le caratteristiche del microfono Elgato

Questo microfono è dotato di una capsula a condensatore cardioide progettata per offrire una registrazione vocale perfetta, che trasformerà completamente la tua esperienza di streaming o podcasting.

Con il controllo totale offerto dall’app Wave Link, potrai gestire non solo Wave:3, ma anche fino a otto sorgenti audio diverse, creando due mix indipendenti per il tuo streaming e il tuo pubblico. La precisione nel gestire i livelli audio diventa un gioco da ragazzi, grazie alla semplicità d’uso di questa applicazione.

La qualità audio offerta da questo microfono è semplicemente impeccabile, grazie al convertitore da analogico a digitale a 24-bit/96 kHz che garantisce una resa sonora da studio. La tecnologia proprietaria Clipguard evita distorsioni indesiderate, mentre i circuiti di alta qualità assicurano un suono cristallino e privo di interferenze, rendendo ogni parola perfettamente udibile.

Le caratteristiche avanzate di Elgato Wave:3 assicurano una registrazione ottimale in ogni situazione: il diagramma polare cardioide garantisce una direzionalità precisa e riduce al minimo il rumore di fondo, mentre l’anti-shock integrato minimizza le vibrazioni indesiderate. Inoltre, l’uscita cuffie con controllo del volume consente un monitoraggio in tempo reale, garantendo che ogni registrazione sia esattamente come desideri.

Compra subito il fantastico microfono Elgato Wave:3 e migliora il tuo setup con soli 129,99€ anziché i 169,99€ di listino!