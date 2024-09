Il LEGO Gran Burrone ritorna in offerta su Amazon: un regalo autunnale

Il set LEGO in offerta che stiamo per segnalarti è il sogno impossibile per ogni fan del Signore degli Anelli. Un sogno che adesso puoi rendere possibile grazie allo sconto di Amazon attivo sul LEGO Gran Burrone che ti permette di acquistarlo a 459,98 euro invece di 499,99. Un’esclusiva pagabile anche a rate e che ti permetterà di portarti a casa un pezzo, anzi per la precisione 6167 pezzi unici.

LEGO Gran Burrone: un sogno per ogni fan di Tolkien

Il set è pensato, manco a dirlo, per gli adulti per rivivere la magia della Terra di Mezzo e portarla direttamente a casa tua. Avrai l’onore di costruire la maestosa dimora di Elrond a Gran Burrone, uno dei luoghi iconici di tutta la sega.

Formata da ben 6.167 pezzi, la Casa di Erlond si presenta ricca di dettagli intricati, decorata con fogliame autunnale che trasmette l’atmosfera incantata di Gran Burrone, immersa nel cuore della foresta. Nella confezione troverai anche 15 minifigure LEGO con i protagonisti della Compagnia, tra cui Frodo, Sam, Aragorn, Legolas, Gandalf il Grigio e altri ancora.

L’interno è altrettanto curato: potrai esplorare e stanze della casa, come la camera di Frodo e lo studio disordinato di Elrond, organizzare il concilio, far sedere i membri della compagnia attorno alla pietra centrale con l’Unico Anello (anche questo in formato LEGO!) e rivivere una delle scene cruciali del primo film.

Troverai riferimenti alla trilogia cinematografica praticamente ovunque: dalla fucina degli elfi ai frammenti di Narsil, fino alle statue e ai dipinti che raccontano la storia della Terra di Mezzo. Ogni dettaglio è curato alla perfezione.

LEGO Gran Burrone è uno dei set più ricercati dagli appassionati, dal costo importante, ma che vale ogni centesimo che costa. Oggi puoi risparmiare qualcosa su Amazon con uno sconto che ti permette di averlo a soli 459,98 euro invece di 499,99, anche a rate.