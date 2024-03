Il laptop Asus TUF Gaming G15 è in offerta a meno di 800€

L’Asus TUF Gaming F15 offre un eccellente equilibrio tra prestazioni, design e prezzo: attualmente è in offerta su Amazon a meno di 800€, con un risparmio di 100€ sul suo normale prezzo.

Questo notebook è stato concepito pensando ai gamer che richiedono alte prestazioni, ma anche agli utenti che necessitano di un dispositivo affidabile per la creazione di contenuti e le attività quotidiane.

Dotato di un display da 15,6″ FHD Anti-Glare con una frequenza di aggiornamento di 144Hz e la tecnologia Adaptive-Sync, l’Asus TUF Gaming F15 garantisce un’esperienza visiva coinvolgente, con colori vivaci e movimenti fluidi. La sincronizzazione della frequenza di aggiornamento con il frame rate della GPU elimina il lag, lo stuttering e il tearing visivo, offrendo un gameplay ultra-fluido.

La tastiera ottimizzata per il gaming con retroilluminazione RGB permette agli utenti di esprimere il proprio stile personale, aggiungendo un tocco di personalizzazione all’esperienza di gioco. La presenza di una webcam HD 720p migliora inoltre la qualità delle videochiamate e delle sessioni di streaming.

Sotto il cofano, il notebook vanta prestazioni di alto livello grazie al processore Intel Core di Dodicesima generazione i5-12500H e alla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050. Questa combinazione assicura un’esperienza di gioco fluida anche con i titoli più recenti, oltre a fornire la potenza necessaria per applicazioni di editing video, grafica e altre attività ad alta intensità.

La tecnologia Audio DTS offre un suono surround virtuale a 7.1 canali di qualità cinematografica per un’immersione sonora completa, sia che tu stia giocando, guardando film o ascoltando musica. Il sistema AI bidirezionale di cancellazione del rumore migliora ulteriormente l’esperienza audio, eliminando i rumori di fondo indesiderati per comunicazioni più chiare.

Il TUF Gaming F15 è perfetto per chi cerca un notebook ad alte prestazioni che non comprometta sul design e sulla durabilità. Non perdere questa offerta e acquistalo subito a meno di 800€!