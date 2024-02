Il kit Trust con Tastiera e Mouse wireless costa solo 22€!

Dimenticati dei fastidiosi cavi! Con questo kit Trust Ymo potrai finalmente avere sa mouse che tastiera wireless a un prezzo bassissimo. Grazie al ribasso Amazon, infatti, potrai fare tuo tutto questo a soli 22,99€! Scopriamo ora tutte le caratteristiche di questo kit.

Tutte le caratteristiche della kit Trust

La tastiera e il mouse wireless utilizzano un unico ricevitore USB, offrendoti la massima comodità e liberando spazio prezioso sulla tua postazione di lavoro. Quando sei in movimento, il ricevitore compatto può essere comodamente riposto all’interno del mouse, per una trasportabilità senza pari.

La tastiera Ymo è progettata per resistere alle piccole disavventure quotidiane, come schizzi di caffè o tè. I tasti silenziosi ti permettono di concentrarti sul tuo lavoro senza disturbare gli altri intorno a te, mentre i pulsanti multimediali forniscono accesso rapido a funzioni utili come la calcolatrice e il controllo del volume.

I 13 tasti funzione e multimediali dedicati ti permettono di accedere rapidamente alle tue funzioni più utilizzate, come la posta elettronica, il browser web e la riproduzione musicale. Questo ti permette di lavorare in modo più efficiente e senza interruzioni, migliorando la tua produttività e permettendoti di raggiungere i tuoi obiettivi con maggiore rapidità.

L’angolazione regolabile e i piedini antiscivolo in gomma della tastiera assicurano una postura ergonomica durante le lunghe sessioni di lavoro, prevenendo affaticamento e dolori muscolari. Il mouse, con la sua finitura in gomma, offre un’impugnatura confortevole e sicura, adattandosi perfettamente alla forma della tua mano. Non solo otterrai funzionalità avanzate, ma anche un design elegante e moderno che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente di lavoro, dalla scrivania di casa all’ufficio aziendale.

Liberati finalmente dei cavi con il mouse e la tastiera Trust a soli 22,99€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.