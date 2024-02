Il kit da 4 Telecamere di Sicurezza by Amazon CROLLA di PREZZO del -45%!

Blink è un sotto-brand di Amazon che si occupa di creare dispositivi di sorveglianza domestica. Blink Outdoor è proprio una videocamera che garantisce la sicurezza della tua casa! Il bundle da 4 videocamere è protagonista di questo sconto. Il prezzo originale è di 309,99€ ma, grazie allo sconto del 45%, le pagherai solo 170,49€!

4 videocamere al prezzo di due!

Grazie alla tecnologia senza fili, le videocamere offrono immagini ad alta definizione in formato HD, garantendo una visione chiara e dettagliata di ciò che accade intorno alla tua casa. Le videocamere Blink Outdoor sono alimentate da due batterie AA al litio che offrono un’autonomia fino a due anni, eliminando la necessità di ricariche frequenti e garantendo una sorveglianza costante.

Progettate per resistere a pioggia, neve e temperature estreme, queste videocamere sono ideali per essere utilizzate sia all’interno che all’esterno della tua casa, garantendo una protezione affidabile in qualsiasi condizione meteorologica.

Grazie alla funzione di rilevamento del movimento personalizzabile, ricevi notifiche sul tuo telefono solo quando è necessario, impostando zone di movimento specifiche che attivano l’allarme, garantendo una sicurezza ottimale. Con l’audio bidirezionale, puoi ascoltare e parlare con i visitatori in tempo reale attraverso l’app Blink Home Monitor, garantendo un controllo completo della sicurezza della tua casa.

Potrai configurare le videocamere in pochi minuti senza bisogno di cablaggi o tecnici professionisti. Inoltre, le videocamere sono compatibili con Alexa, consentendoti di controllarle con la tua voce tramite dispositivi compatibili con l’assistente vocale.

Inoltre, potrai scegliere di salvare i video localmente con il Sync Module 2 e una chiavetta USB (venduti separatamente), oppure optare per l’archiviazione cloud con una prova gratuita di 30 giorni, offrendoti flessibilità nell’archiviazione dei tuoi dati.

Acquista questo bundle da ben 4 telecamere e inizia a proteggere la tua casa con soli 170,49€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.