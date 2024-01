Il grafico arcobaleno di Bitcoin preannuncia il prossimo picco del ciclo

Secondo il grafico arcobaleno, è un buon momento per acquistare Bitcoin, dato che la principale criptovaluta festeggia il suo quindicesimo compleanno da quando Satoshi Nakamoto pubblicò il white paper della rete, quindici anni fa.

D’altra parte, crypto twitter è in fermento grazie a Borroe Finance ($ROE) un altcoin alimentato dall’AI che sta emergendo come un importante catalizzatore del Web3.

Borroe Finance è un mercato di finanziamenti Web3 inclusivo

Dal momento che il settore Web3 è considerato un gioco che cambierà le carte in tavola e inaugurerà la prossima era di Internet, Borroe Finance ($ROE) cerca di accelerare questa narrazione attraverso il suo mercato innovativo.

Borroe Finance sta facendo scalpore su Twitter perché è un mercato peer-to-peer (P2P) fondato sulla blockchain Polygon con l’obiettivo primario di snellire il processo di raccolta fondi nella Web3 per stimolare ulteriori innovazioni.

In particolare, Borroe Finance permette alle imprese Web3 di generare i loro futuri guadagni sotto forma di token non fungibili (NFT), che vengono venduti sul suo mercato per ottenere denaro immediato. Questa novità non è passata inosservata perché Borroe Finance sta emergendo come uno degli altcoin più apprezzati dagli investitori.

Di conseguenza, Borroe Finance sta registrando un tasso di adozione impressionante, come dimostra il suo token di governance chiamato $ROE. Ad esempio, più di 210 milioni di token $ROE sono stati acquistati durante la prevendita, la quale ha raggiunto lo Stage 4.

Inoltre, sono stati raccolti almeno 2,5 milioni di dollari, fatto che dimostra l’interesse crescente degli investitori, dato che Borroe Finance ha chiaramente espresso il suo obiettivo a lungo termine di ridurre le barriere di ingresso nello spazio Web3.

È il momento di accumulare Bitcoin?

Dato che il ROI è di solito in cima ai pensieri degli investitori in criptovalute, Bitcoin sta emergendo come una delle criptovalute migliori da acquistare, come illustrato dal grafico arcobaleno.

Le metriche di questo grafico mostrano che il Bitcoin si trova nella zona di accumulo, fatto che dimostra che è il momento ideale per acquistare la criptovaluta più importante, e questo rappresenta una cultura HODL.

Il grafico arcobaleno di Bitcoin è un quadro colorato che mostra la posizione attuale del Bitcoin, con ogni colore che trasmette un messaggio specifico agli investitori.

Dato che la paura di perdere l’occasione è a volte inevitabile sul mercato delle criptovalute, continuano a spuntare diversi segnali rialzisti sul mercato del Bitcoin perché la tanto attesa approvazione dell’ETF su BTC spot è dietro l’angolo.

Secondo i dati di Greekslive, il mercato è generalmente ottimista sul fatto che un ETF sul Bitcoin vedrà la luce, e questi sentimenti hanno giocato un ruolo strumentale nello spingere la criptovaluta leader a tornare al prezzo psicologico di 45.000 $.

Gli esperti ritengono che si assisterà a un notevole afflusso di capitali sul mercato delle criptovalute se verrà approvato un ETF sul Bitcoin.

