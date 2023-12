Il Giradischi con connessione Bluetooth al MINIMO STORICO grazie al COUPON!

Il giradischi con connessione Bluetooth Anesky rappresenta una fusione perfetta tra il fascino retrò e le funzionalità moderne, regalando un’esperienza di ascolto senza precedenti a tutti gli amanti della musica, indipendentemente dall’età. La caratteristica chiave di questo giradischi è la sua tecnologia Bluetooth integrata, che consente di trasmettere senza sforzo segnali audio a dispositivi Bluetooth come smartphone, altoparlanti o cuffie. Questo elimina la necessità di cavi e offre la libertà di godersi la musica preferita su vari dispositivi.

Con 3 velocità regolabili (33 1/3, 45 e 78 giri/min), il giradischi Anesky supporta tutti i formati di dischi in vinile più comuni. Il coperchio antipolvere incluso aggiunge una protezione alla tua collezione di dischi, mantenendola al riparo da polvere e graffi.

Dotato di due altoparlanti stereo integrati da 3 W, il giradischi offre un suono ricco e autentico, catturando il fascino nostalgico dei dischi preferiti. Oltre alla connessione Bluetooth, il giradischi presenta opzioni di connessione come prese RCA e AUX, offrendo versatilità per collegarsi a un sistema audio di casa o a un paio di cuffie.

Il design retrò del giradischi Anesky si integra armoniosamente con qualsiasi arredamento. Il suo fascino vintage, combinato con un’interfaccia moderna, lo trasforma non solo in un dispositivo audio di alta qualità ma anche in un pezzo da collezione affascinante.