Il futuro di Xbox: esclusive, multipiattaforma e nuove console

Il futuro di Xbox passa anche dai giochi multipiattaforma, ma le esclusive continueranno a recitare un ruolo fondamentale nella strategia di Microsoft. Questo è il sunto più importante e atteso dei fan che trapela dal podcast ufficiale Xbox in cui Phil Spencer, Sarah Bond e Matt Booty hanno condiviso la visione della compagnia di Redmond per l’avvenire della sua etichetta dedicata al gaming.

E non solo: nel corso del podcast è stato confermato che è già in sviluppo una console di nuova generazione che dovrebbe garantire un passo in avanti mai visto rispetto a quella attuale, rappresentata da Xbox Series X e Xbox Series S e che a fine anno ci saranno novità dal punto di vista hardware. Forse il chiacchierato modello di Xbox Series X senza lettore disco e con SSD da 2TB?

Il futuro di Xbox: cosa è stato detto nel podcast

Partiamo dai giochi: Phil Spencer ha confermato che quattro giochi Xbox arriveranno su piattaforme rivali come PlayStation 5 e Nintendo Switch entro quest’anno. Il capo di Microsoft Gaming ha parlato di due titoli fortemente basati sulla componente online e altri due prodotti più piccoli che non sono mai stati pensati come esclusive per una piattaforma.

Sebbene non abbia fornito nomi, The Verge anticipa che si tratterà inizialmente di Hi-Fi Rush e Pentiment, che saranno seguiti nel corso dell’anno da Sea of Thieves e Grounded. Giochi che effettivamente rispecchiano la descrizione fornita da Phil Spencer.

Per quanto riguarda produzioni più importanti, come Starfield e Indiana Jones, è stata confermata l’esclusiva per le console Xbox e il PC.

Un altro tassello importante che è stato toccato nel corso del podcast concerne gli effetti dell’acquisizione di Activision Blizzard su Xbox Game Pass e finalmente inizierà a vedersi qualche frutto, dato che Diablo IV verrà inserito nel catalogo della piattaforma a partire dal 28 marzo.

Xbox Game Pass, ha spiegato la presidente di Microsoft Gaming, Sarah Bond, ha raggiunto quota 34 milioni di abbonati, in crescita quindi rispetto i 25 milioni confermati nel gennaio 2022. Un tasso di crescita forse non abbastanza soddisfacente e che potrebbe essere dietro alla decisione di portare quattro giochi Xbox su altre piattaforme.

Per il futuro di Xbox lato hardware, infine, è stato confermato che Microsoft è al lavoro sulla prossima generazione di console con l’intento di offrire il più grande salto tecnico mai visto in una generazione hardware. Le esclusive saranno una parte importante di questo processo, così come il lancio dei nuovi giochi al D1 su Xbox Game Pass, che viene confermato smentendo quindi i rumor pessimisti in tal senso.

