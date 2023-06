Il Doogee S89 Pro: lo smartphone indistruttibile, in super sconto

Se stai cercando uno smartphone affidabile, potente e indistruttibile, non cercare oltre: il Doogee S89 Pro è qui per soddisfare tutte le tue esigenze. E se hai sempre voluto acquistarlo a un prezzo conveniente, ora è il momento perfetto grazie al suo sconto incredibile del 33% su Amazon. Acquistalo subito al prezzo speciale di soli 269,99 euro e pagalo in comode rate a tasso zero usufruendo del servizio di finanziamento Cofidis presente su Amazon.

Doogee S89 Pro: difficile battere questo prezzo per queste prestazioni

Una delle caratteristiche più impressionanti di questo telefono è la sua potenza. Dotato del veloce ed efficiente processore Helio P90 Octa Core, insieme a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, il Doogee S89 Pro può gestire facilmente le applicazioni di gioco più esigenti mentre esegui il multitasking senza ritardi. Inoltre, non dovrai più preoccuparti di problemi di spazio di archiviazione, in quanto questo telefono offre anche la possibilità di espandere la memoria tramite scheda TF fino a 512 GB.

Un’altra caratteristica che lo rende davvero eccezionale il Doogee S89 Pro è la sua enorme batteria da 12000 mAh. Questo significa che potrai goderti fino a 36 giorni di standby lungo o 4-6 giorni di utilizzo normale senza doverti preoccupare di ricaricarlo. E quando sarà necessario ricaricarlo, potrai farlo in modo incredibilmente veloce grazie alla ricarica rapida da 65 W tramite cavo USB-C. Inoltre, se preferisci evitare l’ingombro dei cavi, potrai usufruire della ricarica wireless da 15 W. Questo dispositivo ha persino la funzione OTG, che ti permette di utilizzarlo per ricaricare altri dispositivi elettronici.

Per quanto riguarda il software, il Doogee S89 Pro è dotato di Android 12, l’ultima versione del sistema operativo di Google. Questo aggiornamento offre un massimo di 20 funzioni che migliorano sia l’esperienza visiva dell’interfaccia utente che la protezione dei dati e della privacy. Inoltre, il Doogee S89 Pro supporta anche la tecnologia NFC e Google Pay, che semplifica i pagamenti e li rende più veloci e sicuri.

Ma non è tutto. La fotocamera del Doogee S89 Pro è davvero eccezionale. Con una tripla fotocamera AI da 64 MP + 20 MP + 8 MP AI, potrai catturare immagini di alta qualità e mostrare il tuo talento fotografico. Inoltre, la fotocamera per la visione notturna da 20 MP con 4 sorgenti di luce a infrarossi ti permetterà di scattare foto chiare anche al buio, rendendolo ideale per chi lavora di notte o per gli amanti della fauna notturna.

Dal punto di vista del design, il Doogee S89 Pro presenta uno schermo LCD FHD+ da 6,3 pollici con una risoluzione di 1080 x 2340 pixel. Questo schermo a goccia d’acqua offre un’esperienza visiva sorprendente, con un funzionamento sensibile e fluido. Non perdere questo fantastico sconto del 33% su Amazon e acquistalo subito al prezzo competitivo di soli 269,99 euro. Le scorte a disposizione si esauriranno presto.

