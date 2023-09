Il decoder Nokia per il digitale terrestre torna in OFFERTA Amazon (-33%)

Hai un vecchio televisore da aggiornare alle ultime novità sul digitale terrestre? Ora hai la possibilità di farlo grazie all’incredibile offerta su Amazon: il Decoder Nokia è disponibile con uno sconto del 33% a soli 19,99 euro. Non perdere l’opportunità di accedere ai canali in chiaro in alta definizione e molto altro ancora.

Decoder Nokia digitale terrestre: le caratteristiche

Con il Decoder Nokia per il digitale terrestre, potrai finalmente goderti i canali in chiaro in HD. Questo ricevitore è compatibile con il digitale terrestre DVB-T/2, garantendo una qualità di immagine superiore. Dimentica le immagini sfocate e goditi ogni dettaglio dei tuoi programmi preferiti.

Navigare tra i canali non è mai stato così facile. Il decoder Nokia offre una guida ai programmi direttamente sullo schermo TV. Basta premere un pulsante per avere maggiori dettagli sulla trasmissione in corso e accedere alla guida ai programmi per i prossimi 7 giorni. Troverai sempre ciò che desideri guardare senza dover cercare freneticamente.

Personalizza la tua esperienza televisiva creando liste personali per genere, programmi familiari o altre preferenze. Grazie a questa funzionalità, potrai passare rapidamente tra spettacoli, film e eventi sportivi senza dover cercare manualmente ogni volta. Il tuo intrattenimento sarà sempre a portata di mano.

Nokia Terrestrial Receiver 6000 rende l’installazione un gioco da ragazzi. Basta collegare il decoder all’antenna e al televisore, seguire la procedura guidata di installazione e sarai pronto a goderti i canali in chiaro. Non sono necessarie conoscenze tecniche complesse.

Questo decoder è dotato di collegamenti avanzati, tra cui una porta USB 2.0 per l’hard disk esterno e un’uscita digitale coassiale per il sistema di home cinema. Potrai registrare i tuoi programmi preferiti e sfruttare la funzione Time Shift per non perdere mai un momento delle trasmissioni televisive.

Non perdere l’opportunità di migliorare la tua esperienza televisiva con il Decoder Nokia per il digitale terrestre. Acquistalo ora su Amazon a soli 19,90 euro anziché 29,90 euro, risparmiando il 33%. Non lasciarti scappare questa offerta eccezionale e porta la qualità della tua TV al livello successivo.