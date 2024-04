Il CONTROLLER compatibile con TUTTO al prezzo più basso di sempre (24€)!

Il tuo fedele controller è passato a miglior vita? Che si tratti di PC, Nintendo Switch o smartphone, la sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel tuo cuore di gamer. Ma non disperare! Oversteel Tombac è pronto a prendere il suo posto, offrendoti un’esperienza di gioco ancora più appagante e a un prezzo imbattibile: solo 24,00€ grazie al ribasso del -21%!

Tutte le caratteristiche del controller

Grazie alla sua connessione wireless, questo controller ti permette di giocare senza lag e con la massima reattività fino a 10 metri di distanza dal ricevitore. La sua compatibilità multipiattaforma ti consente di passare facilmente da PC a Nintendo Switch e viceversa, mentre la possibilità di pairing Bluetooth ti permette di collegarlo a smartphone, tablet o Android TV.

La batteria ti offre fino a 8 ore di gioco ininterrotto con una sola carica,

Ovviamente non mancano le funzioni avanzate, come la personalizzazione del tuo stile di gioco con la funzione turbo e il feedback di ciò che succede nel gioco grazie ai doppi motori di vibrazione.

Il design ergonomico del controller, con impugnatura antiscivolo, offre un controllo perfetto e un comfort duraturo anche durante le sessioni di gioco più lunghe e intense. Il giroscopio integrato garantisce un’esperienza di gioco fluida e precisa su titoli come Splatoon 3 o Zelda Breath of the Wild, mentre i pulsanti e i joystick assicurano la massima precisione in ogni mossa.

Compatibile con PC, Nintendo Switch e altri dispositivi, il controller Oversteel Tombac è pronto a diventare il tuo compagno più fidato per soli 24,00!