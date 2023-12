Il Bonsai LEGO è in SCONTO su Amazon!

Sei un appassionato di natura e il pollice verde è la tua vocazione? Beh, anche se non lo fossi, non preoccuparti, perché il Bonsai LEGO non rischierà di diventare secco letteralmente mai! E grazie allo sconto su Amazon, lo pagherai solo 39,90€ invece degli originali 49,99€!

Bonsai LEGO: tutte le caratteristiche del set

Questo straordinario set, composto da 878 pezzi, offre l’opportunità di creare un albero bonsai LEGO unico, impreziosito da foglie verdi o delicati fiori di ciliegio rosa. I fiori rosa, in particolare, presentano un tocco speciale: ciascun bocciolo nasconde una piccola rana, aggiungendo un elemento in più che migliora la resa generale. Per essere più precisi, tra i mattoncini LEGO inclusi troviamo 270 foglie verdi e 606 fiori di ciliegio rosa. I pezzi sono realizzati in plastica di alta qualità, sia in plastica tradizionale che in plastica di origine vegetale, prodotta con canna da zucchero sostenibile.

L’esperienza di costruzione dell’albero bonsai LEGO è un viaggio rilassante e gratificante. I pezzi si assemblano con facilità, offrendo divertimento anche a chi non ha molta esperienza con i LEGO. Il processo creativo si trasforma in un momento di relax tipico, poi, della cura di un vero albero di bonsai.

Il set include pezzi intercambiabili che consentono di personalizzare l’albero con foglie verdi o fiori di ciliegio rosa, offrendo la flessibilità di creare diverse versioni dell’albero bonsai. Con una cura meticolosa per i dettagli, i fiori rosa con le piccole rane nascoste nei boccioli sono un elemento distintivo che aggiunge un tocco di originalità e di personalizzazione grazie alla quale potrai modificare il set quante volte vorrai.

Questo Natale, regala il Bonsai LEGO. Approfitta di questa incredibile offerta e fallo tuo per soli 39,90€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.