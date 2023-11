Il Black Friday di Xiaomi inizia oggi: super offerte su smartphone e tanti altri prodotti

Prende il via oggi il Black Friday Xiaomi: per tutto il mese di novembre gli utenti potranno accedere a super offerte e promozioni su mi.com e po.co. Tra gli articoli protagonisti del Black Friday saranno in prima fila gli smartphone e i prodotti Smart Life.

Le prime offerte sono già online sul Mi Store e il negozio ufficiale di POCO. Una panoramica completa sulla campagna Black Friday di Xiaomi è disponibile su questa pagina.

Black Friday Xiaomi al via: le super offerte su smartphone e casa smart già disponibili

Ecco la lista delle primissime offerte del Black Friday Xiaomi con protagonisti gli smartphone e i prodotti per la casa smart. Tra le offerte del giorno segnaliamo quella sul Redmi Note 12 nella configurazione 4 GB + 64 GB, in promo a 139,90 euro grazie alla super sconto di oggi.

Le offerte cambieranno giorno dopo giorno, il consiglio è dunque di restare aggiornati direttamente sulla pagina dedicata alla campagna Black Friday Xiaomi di quest’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.