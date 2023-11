Il Black Friday di PureVPN è d'Oro: puoi vincere perfino un iPhone 15 Pro

Il Black Friday è arrivato ufficialmente anche in casa PureVPN, uno dei migliori servizi VPN disponibili oggi in Italia. Gli utenti che sottoscriveranno l’offerta del venerdì nero riceveranno uno sconto dell’84%, 5 mesi extra in regalo e un biglietto d’oro, con la possibilità di vincere un iPhone 15 Pro. Il maxi sconto si riferisce al piano Max, il cui prezzo crolla a 3,01€ al mese invece di 19,32€: è l’offerta di PureVPN migliore di sempre.

L’offerta speciale del Black Friday di PureVPN è d’Oro

Il Biglietto d’Oro, chiamato anche Golden Ticker, è un codice esclusivo che consente di ottenere uno sconto del 100% sul piano più completo (PureMax). Inoltre, in occasione dell’offerta speciale per il Black Friday, dà la possibilità di vincere un iPhone 15 Pro più altri esclusivi sconti. Si può riscattare da soli oppure conviderlo con un familiare o un amico.

Per ottenere un Golden Ticket è sufficiente attivare il piano Max della durata di 2 anni: trascorsi 2-3 giorni dall’attivazione, PureVPN invierà il codice coupon d’oro via email. Come accennato qui sopra, questo codice lo si può riscattare da soli oppure condividerlo con una persona fidata.

Il piano Max include una VPN affidabile e veloce, utilizzabile su tutti i dispositivi in uso. In più sono presenti un gestore di password per archiviare in modo sicuro le proprie credenziali di accesso e i documenti privati, una crittografia di livello bancario per la protezione dei contenuti più importanti con incluso un conveniente cloud storage, e infine un gestore personale della privacy per assicurare la massima protezione ai propri account social, con la possibilità di bloccare gli annunci mirati e ripristinare i propri dati.

PureMax in offerta a 3,01€ per 2 anni è disponibile su questa pagina. La promozione del Black Friday di PureVPN terminerà presto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.