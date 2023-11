Il Black Friday di Atlas VPN taglia i prezzi fino all'86%

È tempo di Black Friday in casa Atlas VPN, il servizio di riferimento del settore per rapporto qualità-prezzo. La nuova promozione di novembre offre un taglio dei prezzi fino all’86% per il piano di due anni, che ora può essere attivato a 1,54 euro al mese per i primi 24 mesi. Si tratta del prezzo più basso di sempre mai offerto da Atlas. In più i nuovi utenti beneficiano di 6 mesi aggiuntivi in regalo: anche in questo caso è un vero record, dato che di solito ci si spinge fino a un massimo di 3 mesi extra. L’offerta del Black Friday di Atlast VPN è disponibile su questa pagina.

Il piano di 2 anni di Atlas VPN è in offerta a 1,54 euro al mese con lo sconto del Black Friday

Atlas VPN si è guadagnata la fama di migliore VPN per rapporto qualità-prezzo da una parte grazie alla politica di prezzo aggressiva e dall’altra per le funzionalità offerte. Tra queste si annoverano i server VPN ottimizzati per lo streaming e il gaming, l’utilizzo della crittografia AES a 256 bit (la migliore al mondo), insieme a dati e dispositivi illimitati.

Inoltre, Atlas garantisce una ferrea politica no-log. Ciò significa che i dati dei suoi utenti non vengono divulgati a terze parti né possono essere rintracciati dagli stessi dipendenti di Atlas. Si tratta di una funzionalità chiave, disponibile soltanto nelle migliori VPN oggi in circolazione.

Il piano di 2 anni di Atlas VPN a 1,54 euro al mese per 24 mesi è disponibile a questa pagina. Al momento, la promozione non ha una data di scadenza ma non ci stupiremmo se terminasse già nelle prossime ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.