IKEA: ricevi un buono da 25 euro acquistando articoli usati e di seconda mano

Nuova opportunità da IKEA: l’azienda svedese offre 25 euro di sconto a chi acquista almeno 25 euro di prodotti recuperati o di seconda mano, entro il 18 febbraio. Un’ottima occasione per fare del bene al pianeta acquistando articoli già usati, ma in ottime condizioni, e al tempo stesso di risparmiare grazie al buono sconto. Ecco come funziona.

Come ricevere un buono da 25 euro IKEA

L’iniziativa della catena svedese si inserisce all’interno del programma “Angolo della circolarità”, il cui impegno è proprio quello di dare una seconda vita ai mobili usati. Tra i vantaggi di acquistare prodotti recuperati, di seconda mano o provenienti dalle esposizioni c’è, oltre all’importantissimo fattore ecologico, anche il prezzo, che risulta molto più accessibile.

Per accedere alla promozione è necessario collegarsi alla pagina ufficiale dell’iniziativa e selezionare il proprio negozio di riferimento. Attraverso il portale è possibile visualizzare tutti gli articoli presenti e prenotare quello che si vuole acquistare: avrai, quindi, 48 ore di tempo per ritirarlo direttamente in negozio. Potrai riservare un’offerta per un massimo di tre volte consecutive.

Effettuando un ordine di almeno 25 euro di prodotti all’Angolo della circolarità, riceverai direttamente in cassa un buono di 25 euro, da spendere entro il 28 febbraio su una spesa minima di 100 euro. Sono esclusi dall’iniziativa: gli acquisti online, della Bottega Svedese, del ristorante e bar, Sapori svedesi e IKEA food e gli ordini con servizi di consegna.

La promozione IKEA, lo ricordiamo, è disponibile fino al 18 febbraio in tutti i punti vendita aderenti.