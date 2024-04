I tuoi risparmi crescono del 5% lordo con la promo Conto Arancio di ING

ING propone una nuova offerta per chi cerca una soluzione di risparmio sicura e remunerativa: Conto Arancio, un conto deposito che offre un tasso del 5% annuo lordo sulle somme vincolate per un anno.

La formula è semplice: depositando le risorse su Conto Arancio – lo stipendio, oppure entrate per 1.000 euro – otterrai il vantaggiosissimo tasso d’interesse per i primi 12 mesi dalla data di attivazione. Questa offerta è valida fino a un massimo di 100 mila euro e per accedere è necessario aprire, in concomitanza, anche un Conto Corrente Arancio e attivare entrambi entro l’11 maggio effettuando un primo bonifico.

La combo ING: tutti i vantaggi

Una delle peculiarità di questa offerta è che potrai mettere e togliere i tuoi soldi quando desideri, senza perdere gli interessi maturati. Conto Arancio e Conto Corrente Arancio rappresentano, inoltre, una coppia vincente per i tuoi risparmi: il primo ti consente di far crescere il tuo patrimonio con un rendimento sicuro e vantaggioso, il secondo di gestire le tue spese quotidiane.

Conto Arancio non ha costi di apertura, gestione trasferimento o chiusura: è un conto deposito completamente digitale. Conto Corrente Arancio, che dovrai attivare necessariamente per aderire alla promozione del 5% annuo lordo, offre numerosi vantaggi, tra cui canone, prelievi e bonifici gratuiti per 12 mesi, attivando Modulo Zero Vincoli.

Quella avanzata da ING è sicuramente un’opportunità di risparmio da non lasciarsi sfuggire. Per ottenere il 5% annuo lordo sulle somme vincolate per 12 mesi, assicurati di aprire Conto Corrente Arancio e Conto Arancio e di attivarli entro l’11 maggio. Gli interessi saranno accreditati direttamente sul conto deposito alla fine dell’anno, oppure alla chiusura del conto.