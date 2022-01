I prezzi di Intel, AMD e Nvidia aumenteranno per colpa di TSMC

I costi di CPU e GPU Intel, AMD e Nvidia aumenteranno con l'aumento dei prezzi di TSMC: questo è quanto rivelato in queste ore da un recente rapporto emerso online. Di fatto, la continua carenza di semiconduttori ha distrutto i prezzi di componenti per PC nel 2021 e sembra che il 2022 potrebbe essere anche peggio su questo versante.

TSMC aumenta i prezzi e di conseguenza, i suoi clienti

Secondo un rapporto di Digitimes, il gigante taiwanese dei semiconduttori TSMC ha già aumentato le sue quotazioni del 10-20% sia per i nodi più elevati che per quelli avanzati a partire da quest'anno. Ciò significa che anche i principali clienti di TSMC come AMD, Intel e Nvidia aumenteranno i prezzi dei loro prodotti nel prossimo futuro.

Per AMD, l'aumento dei prezzi riguarderà probabilmente l'intera gamma di processori, inclusi i processori Zen 2 (Ryzen 3000) e Zen 3 (Ryzen 5000) basati su 7 nm, nonché i prossimi processori Ryzen 7000 basati su 5 nm. Le GPU AMD basate su RDNA 2 dovrebbero anche essere più costose in futuro poiché dipenderanno anch'esse dal nodo architettonico a 7 nm di TSMC.

Parlando di GPU, Nvidia ha recentemente aumentato il prezzo base per le schede della serie RTX 3000 e, stando al rapporto, la prossima serie 4000 dell'azienda dovrebbe essere ancora più costosa.

DigiTimes riporta inoltre che Nvidia ha già effettuato pagamenti anticipati a TSMC per ordini a lungo termine di silicio da 5 nm per le GPU della serie RTX 4000 per il 2022.

Passando a Intel, si prevede che il colosso californiano sarà il meno colpito da questo nuovo sviluppo poiché produce la maggior parte dei suoi chip internamente. Tuttavia, il rapporto afferma che aumenterà anche i suoi prezzi per molteplici ragioni, incluso l'aumento del costo della produzione di wafer esternalizzata a TSMC. L'azienda sta inoltre costruendo nuove fabbriche per consentire la produzione interna di chip basati su nodi avanzati, il che darà all'azienda un maggiore incentivo a aumentare i costi per recuperare gli investimenti aggiuntivi.

Tutto sommato, il rapporto indicava che il 2022 sarebbe stato potenzialmente un anno terribile per l'industria dei PC e per i clienti che devono affrontare prezzi terribilmente alti da più di un anno. Quindi, se avete intenzione di costruire/acquistare un PC o aggiornare i componenti del vostro sistema esistente, vi suggeriamo di farlo rapidamente prima che vengano implementati gli aumenti dei prezzi.