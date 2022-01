AMD Ryzen 7000: arriva la nuova generazione di CPU al top

Durante un evento al CES 2022, AMD ha mostrato in anteprima i nuovi processori per desktop Ryzen 7000. Si tratta della famiglia di CPU più potenti mai realizzati dall'azienda e indirizzate a chi è alla ricerca di prestazioni da urlo in qualsiasi situazioni. Basato sulla nuova architettura Zen 4 con processo produttivo a 5 nm, i nuovi processori AMD saranno disponibili sul mercato soltanto durante la seconda metà del 2022.

Ecco le nuove CPU AMD Ryzen 7000

Con i nuovi chip AMD ha intenzione di riprendersi lo scettro di regina incontrastata dei processori dopo che Intel glielo aveva soffiato a seguito del lancio della CPU Intel Core i9-12900K, diretto concorrente del Ryzen 5950X. Realizzato con processo produttivo a 5 nm di TSMC, la compagnia può sfruttare il nuovo punto di riferimento del settore per conquistare il cuore dei videogiocatori incalliti.

Basato sul socket AM5 di nuova generazione, i Ryzen 7000 utilizzeranno il nuovo sistema LGA che permetterà di agganciare le CPU alla scheda madre in maniera differente rispetto al passato: infatti, invece di montare i PIN sul processore come fino ad oggi, essi saranno direttamente disponibili sulla scheda madre al fine di offrire un sistema di aggancio più semplice e immediato.

I Ryzen 7000, inoltre, offrono pieno supporto alla RAM DDR5 e al PCIe Gen 5 – proprio come i chip Alter Lake di dodicesima generazione di Intel – e saranno compatibili con i dissipatori realizzati per i socket AM4.