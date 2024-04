I nuovi Nothing Ear (a) sono finalmente disponibili su Amazon

Le cuffie Nothing Ear (a) sono l’ultima novità del brand di Carl Pei, leggenda del tech che aveva già co-fondato OnePlus. Questi avanzati auricolari Bluetooth di ultimissima generazione sono finalmente disponibili su Amazon al prezzo di lancio di 99,99€.

Queste cuffie non solo sono dotate di cancellazione attiva del rumore intelligente, ma offrono anche un’esperienza audio di alta qualità con potenziamento dinamico dei bassi.

La funzionalità di cancellazione del rumore di Nothing Ear (a) è particolarmente avanzata, raggiungendo fino a 45 dB di isolamento dai rumori esterni. Questa caratteristica è resa possibile dall’innovativa tecnologia che adatta la cancellazione del rumore in tempo reale, compensando le perdite di rumore e garantendo un’esperienza d’ascolto ottimale in qualsiasi ambiente. Gli utenti possono scegliere tra tre livelli di cancellazione o optare per la modalità adattiva, che regola automaticamente il livello di cancellazione in base alle condizioni circostanti.

Le Nothing Ear (a) sono equipaggiate con driver dinamici da 11 mm che forniscono una risposta dei bassi profonda e potente, grazie anche al doppio delle dimensioni rispetto ai modelli precedenti. Questo, combinato con un algoritmo per il potenziamento dei bassi, migliora le basse frequenze della musica in tempo reale, permettendo agli utenti di percepire ogni dettaglio sonoro con chiarezza straordinaria. La certificazione Hi-Res Audio e il supporto per il codec LDAC assicurano una riproduzione del suono di alta qualità fino a 990 kbps e frequenze fino a 24 bit/96 kHz.

Con una durata della batteria fino a 9,5 ore per singola carica e la possibilità di estendere l’ascolto fino a 42,5 ore con il case di ricarica, le Nothing Ear (a) sono ideali per un utilizzo prolungato.

Le Nothing Ear (a) non trascurano nemmeno la qualità delle chiamate. Grazie alla Clear Voice Technology, la voce dell’utente viene isolata dalle distrazioni esterne, garantendo chiamate chiare come in una conversazione faccia a faccia. La dual connection permette di collegarsi a due dispositivi contemporaneamente, facilitando la gestione di chiamate e musica.

Le Nothing Ear (a) offrono un’esperienza d’ascolto senza precedenti a un prezzo incredibilmente competitivo. Se stai cercando un paio di cuffie TWS moderne e con un occhio di riguardo per il design, noi ti suggeriamo di puntare proprio su queste.