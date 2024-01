I nuovi HONOR X8b e HONOR X7b sono ora disponibili all'acquisto

HONOR X8b e HONOR X7b fanno il loro debutto ufficiale sul mercato italiano, in concomitanza con la presentazione odierna alla stampa. Il modello X8b si distingue per la fotocamera principale da 108MP, che promette scatti superiori alla media, mentre lo smartphone X7b è pronto ad abbattere ogni record con la sua batteria da 6.000 mAh.

Entrambi sono disponibili all’acquisto sullo store ufficiale di HONOR: a questo link trovi HONOR X8b, invece a quest’altro HONOR X7b.

HONOR X8b e HONOR X7b: i prossimi dominatori della fascia medio-bassa del mercato?

Sensore d’immagine ISOCELL HM6 e tecnologia Nonapixel Plus sono i punti di forza del sistema con tripla fotocamera del nuovo X8b di HONOR, per immagini iper definite e colori che sorprendono, anche in condizioni di scarsa luminosità. In aggiunta alla fotocamera principale da 108MP, il comparto camere è completato da una grandangolare e una macro, entrambe da 2MP, più una camera frontale da 50 MP per i selfie.

Altro elemento di forza di X8b è il display da 6,7 pollici, con un refresh rate di 90 Hz e una luminosità di picco di 2.000 nit. Da notare anche lo spessore di appena 6,78 mm e il peso di soli 166 grammi, per un’ergonomia al top. Completano il quadro la batteria da 4.500 mAh, con ricarica rapida da 35W, più l’ultima versione di MagicOS 7.2 basata su Android 13.

Se il fratello maggiore punta forte sul comparto multimediale, HONOR X7b decide di stupire sul fronte dell’autonomia. Tutto merito della super batteria da 6.000 mAh, in grado di raggiungere un’autonomia fino a 3 giorni con una singola ricarica. Ottima anche la sua longevità, poiché riesce a conservare la sua capacità di carica oltre l’80% anche dopo 3 anni.

HONOR X7b è disponibile nelle colorazioni Emerald Green e Midnight Black a un prezzo di lancio di 229,90 euro (anche in 3 rate a interessi zero da 89,97 euro).

HONOR X8b è invece disponibili nei colori Glamorous Green e Midnight Black al prezzo di lancio di 269,90 euro (anche in 3 rate a interessi zero da 76,63 euro).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.