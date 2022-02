I migliori giochi PS4 e PS5 in offerta su PS Store: i nuovi sconti!

Una nuova ondata di sconti è disponibile sul PlayStation Store. Alcuni dei migliori giochi PS4 e PS5 sono infatti in offerta a tempo limitato fino al prossimo 9 marzo. C'è ancora un po' di tempo per scegliere i vostri nuovi titoli da portarvi a casa, anche perché ci sono prodotti veramente molto interessanti.

Abbiamo ad esempio BloodBorne, nel caso non riusciate per il momento ad acquistare Elden Ring, ma anche altri giochi del calibro di Monster Hunter World, Shadow of the Colossus, la serie di Yakuza e gli storici Final Fantasy X e X-2 nella raccolta remastered. Al prossimo paragrafo, una pratica selezione.

I migliori giochi PS4 e PS5 in offerta su PS Store per la promozione A Tutto Giappone

Ecco dunque alcuni dei titoli che potrete acquistare a prezzo vantaggioso fino al 9 marzo:

Come detto, tutte le offerte sono valide fino al 9 marzo 2022. Se volete consultare la lista completa, vi consigliamo di visitare questo indirizzo. Per alcuni giochi, come Bloodborne, è possibile ottenere uno sconto aggiuntivo del 10 percento nel caso foste abbonati a PlayStation Plus.

E, a proposito di PS Plus, avete visto quali sono i giochi gratis PS4 e PS5 del mese di marzo 2022? Ci sono titoli molto interessanti, quindi se avevate intenzione di rinnovare l'abbonamento questo potrebbe essere il momento giusto per farlo, in attesa che Sony si pronunci su Spartacus, il servizio che dovrebbe finalmente mettere insieme PS Now e PS Plus.