PlayStation Plus, ufficiali i giochi gratis PS4 e PS5 di marzo 2022!

Tutto come da ultimissime indiscrezioni: Ghostrunner, Ark Survival Evolved, Ghost of Tsushima Legends e Team Sonic Racing sono i giochi gratis per PS4 e PS5 che da marzo 2022 potranno essere riscattati con un abbonamento a PlayStation Plus.

È Ghostrunner dunque il gioco PlayStation 5 del mese e non Sifu come era precedentemente trapelato, forse con qualche speranza di troppo da qualche leaker eccessivamente appassionato. Ricordiamo inoltre che dal 15 marzo ci sarà anche GTA Online per PS5, riscattabile per un periodo di tre mesi.

PlayStation Plus marzo 2022 – Scopriamo i giochi gratis PS4 e PS5 di questo mese

Ark Survival Evolved – PS4

Questo gioco di sopravvivenza con elementi da MMO ci farà risvegliare sulle rive di un'isola misteriosa costringendoci subito ad adattarci rapidamente a tutto ciò che ci riserverà un ambiente fortemente ostile. Per sopravvivere, dovremo raccogliere risorse per creare oggetti e costruire rifugi, mentre potremo utilizzare l'equipaggiamento creato per uccidere, domare o allevare dinosauri leviatani e altre creature che vagano per la terra. Senza dimenticare che il mondo è popolato, ovviamente, anche da altri giocatori.

Team Sonic Racing – PS4

Il porcospino blu più veloce e amato del mondo dei videogiochi e i suoi amici sbarcano in questo velocissimo racing game arcade a squadre ispirato alla filosofia di Mario Kart. È possibile sfidare amici e giocatori di tutto il mondo grazie alle modalità multiplayer, che ci permetteranno di lavorare di squadra condividendo potenziamenti e aumenti di velocità.

Ghostrunner – PS5

Questo particolare action game in prima persona mischia combattimenti con la spada ed elementi da parkour in un'avventura frenetica e coinvolgente: il tutto si basa infatti sulla meccanica one-hit one-kill. Questo significa che con un colpo soltanto potremo uccidere gli avversari…e loro fare lo stesso. Questo trasforma tutto in scontri veramente veloci e intensi, in cui ci troveremo a provare e riprovare per avanzare nei vari livelli. Per fortuna, i checkpoint ci verranno spesso in soccorso!

Ghost of Tsushima: Legends – PS4 e PS5

Non si tratta del gioco completo, ma dell'esperienza multiplayer cooperativa e indipendente di Ghost of Tsushima, ispirata ai racconti popolari e alla mitologia giapponese. Scegliendo tra quattro classi uniche – Samurai, Hunter, Ronin o Assassino -, potremo invitare gli amici o sfruttare il matchmaking per combattere fianco a fianco come leggende in quattro modalità di gioco.

Chiudiamo ricordando che fino a lunedi 28 febbraio c'è tempo per riscattare i giochi gratis PS4 e PS5 di questo mese: EA Sports UFC 4, Planet Coaster: Console Edition, Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure.