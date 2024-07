HyperX Pulsefire Haste: mouse Gaming wireless al MINIMO STORICO (28%)

Se hai deciso di acquistare un mouse wireless da gaming senza fare sacrifici allora sono certo che non vorrai perderti questa occasione. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello HyperX Pulsefire Haste a soli 46,99 euro, invece che 64,98 euro.

Con lo sconto del 28% il prezzo crolla al più basso di sempre e dunque adesso è un vero affare. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 9,40 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

HyperX Pulsefire Haste: mouse da gaming d’eccellenza

Sicuramente a questa cifra il mouse da gaming HyperX Pulsefire Haste è uno dei migliori che puoi acquistare oggi. Siamo di fronte a un prodotto d’eccellenza, studiato per garantire il massimo del comfort anche dopo ore e ore di gioco. Questo grazie a una struttura a celle esagonali che lo rende leggero ma anche resistente.

Possiede un sensore molto preciso che gli permette di scorrere su tutte le superfici e un puntatore veloce. Si collega in modalità wireless con il ricevitore che troverai in confezione e garantisce un’autonomia fino a 100 ore. Gode di 6 tasti che potrai personalizzare tramite il software dedicato.

Insomma una vera bomba che oggi potrai avere a un prezzo ridotto. Quindi corri su Amazon e acquista il tuo HyperX Pulsefire Haste a soli 46,99 euro, invece che 64,98 euro. Quanto costa la spedizione? Nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.