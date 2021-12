HyperX Cloud Alpha: a soli 60 euro è l'affare del giorno su Amazon

Se sei alla ricerca delle migliori cuffie gaming sul piano del rapporto qualità/prezzo, la scelta è una soltanto ed oggi è in forte sconto su Amazon. Stiamo parlando delle HyperX Cloud Alpha, un paio di cuffie basate su un modello Hi-Fi che per soli 60 euro non trovano davvero alcun rivale nella fascia sotto i 100 euro.

Cuffie gaming HyperX Cloud Alpha: caratteristiche tecniche

Il design è quello tradizionale di HyperX, piuttosto minimale, ma con finiture rosse e nere che richiamano il mondo gaming. Il telaio è completamente in alluminio così da garantire robustezza e leggerezza, che hanno concesso alle Cloud il titolo di una delle cuffie più confortevoli di sempre. In questo caso, però, le giunture dei padiglioni presentano un design forato che ha permesso di ridurre ulteriormente il peso. L’archetto e i padiglioni sono imbottiti con l’apprezzato memory foam di HyperX con un rivestimento in ecopelle per il massimo isolamento. Non manca il microfono, naturalmente staccabile, certificato Discord e TeamSpeak. Novità di questa revisione è il cavo, finalmente anch’esso staccabile, che mantiene però i pratici controlli in-line che consentono la regolazione del volume e la disattivazione del microfono.

Abbiamo premesso però che si tratta di cuffie Hi-Fi, di fatti i driver al neodimio da 50mm riescono a riprodurre uno spettro di frequenze di 15Hz-27.000Hz. Si tratta, inoltre, dei nuovi driver a doppia camera che separano quella dedicata ai bassi da quella dedicata a frequenze medie e alte. In questo modo la distinzione dei suoni è decisamente più netta, meno distorta e con un livello di dettaglio incredibile. Si tratta di una delle cuffie più performanti sul mercato, scelte da numerosi atleti di eSport. Ottima anche la dotazione che include anche una prolunga con jack separati di cuffie e microfono per il collegamento al computer, e una pratica custodia per il trasporto.

Grazie ad uno sconto di addirittura il 40%, le HyperX Cloud Alpha possono essere acquistate su Amazon a soli 59,99 euro per un risparmio di ben 40 euro sul prezzo di listino.