HYPE Premium: bonus di 25€ per i nuovi clienti con questo codice promo

HYPE Premium è il conto più completo di HYPE, che al costo di 9,90 euro al mese consente di accedere a tutti i servizi senza limiti, con pagamenti e prelievi gratuiti in tutto il mondo, assistenza prioritaria via WhatsApp e pacchetto assicurativo che comprende viaggi, acquisti ed eventuali furti presso gli ATM.

Grazie alla nuova promo online, le persone che scelgono di aprire Conto HYPE Premium ricevono da subito un bonus di 25 euro inserendo il codice promo CIAOHYPER al momento della registrazione. Per iscriversi e usare il coupon è sufficiente collegarsi alla pagina ufficiale di hype.it.

Bonus di benvenuto di 25 euro per i nuovi clienti HYPE Premium

Il conto Premium di HYPE offre numerosi vantaggi. Tra i principali punti di forza si annoverano ricariche illimitate della carta abbinata al conto online, prelievi gratuiti in tutto il mondo, in qualsiasi valuta, bonifici istantanei gratis (illimitati) e zero commissioni per il pagamento di bollette e bollettini.

La carta associata al conto è la carta di debito World Elite Mastercard, che consente di pagare senza difficoltà in tutti gli esercizi commerciali presenti in Italia e nel resto del mondo. Inoltre è possibile godere di un pacchetto assicurativo all inclusive che comprende la copertura per le spese mediche, il rimborso per l’eventualmente smarrimento del bagaglio, il rimborso per ritardi del volo e la polizza acquisti.

Approfitta del bonus di benvenuto del valore di 25 euro per aprire HYPE Premium e godere di tutti i vantaggi del conto online all inclusive di HYPE. La procedura di registrazione è semplice e immediata, con il codice CIAOHYPER da inserire durante il completamento della procedura.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi