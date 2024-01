Hurkacz-Medvedev: scopri come vedere il match dall'estero

Hurkacz-Medvedev è uno dei match più attesi degli Australian Open. L’incontro verrà trasmesso domani, mercoledì 24 gennaio 2024, dalle 3:30 ora italiana. Una bella levataccia che gli appassionati del grande tennis faranno con piacere. Lo scontro tra questi due colossi verrà trasmesso in diretta streaming su DAZN. Il prezzo di abbonamento ti sorprenderà. Infatti, puoi attivare il PIANO START a partire da soli 11,99 euro al mese. Ecco cosa trovi incluso nel bundle:

i canali Eurosport con gli Australian Open ;

; il basket con tutta la Serie A UnipolSai, tutta l’Eurolega, tutta l’Eurocup e la Basket Champions League;

la CEV Champions League maschile e femminile, le migliori partite di CEV Cup e della Challenge Cup;

la serie A Elite di rugby;

il calcio femminile con la Serie A eBay, la UEFA Women’s Champions League e molto altro;

la UFC, il meglio della boxe italiana, Matchroom e Golden Boy;

una selezione di partite di NFL.

Hurkacz-Medvedev: come vedere l’incontro in streaming dall’estero

Se sei in viaggio e non vuoi proprio perderti il match Hurkacz-Medvedev in live streaming sappi che i blocchi regionali potrebbero crearti qualche problema di accesso all’app di DAZN. Ecco perché sono in molti a scegliere NordVPN come soluzione efficace. Scarica l’app multidispositivo da questo link. Grazie a questa VPN hai la possibilità di cambiare posizione virtuale tutte le volte che vuoi.

Grazie ai suoi 5900 server di proprietà presenti in 60 Paesi di tutto il mondo hai la possibilità di scegliere tu quale posizione virtuale assumere. In questo caso, se vuoi accedere al tuo abbonamento italiano di DAZN, dovrai selezionare un server italiano dalla sezione dedicata ai server. Dopodiché ti consigliamo di aprire la tua piattaforma streaming e, come per magia, avrai accesso a tutti i contenuti come in Italia anche se ti trovi in un altro Paese.

