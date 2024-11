Hub USB 7 in 1 compatibile con PC, Mac, Smartphone e iPad oggi tuo a 18€

Avere tante porte a disposizione sul tuo computer Windows o Mac è indispensabile ed ecco perché ho deciso di segnalarti questa promozione davvero molto allettante. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello questo Hub USB 7 in 1 a soli 18,99 euro, applicando il coupon che vedi in pagina.

È vero che lo sconto non è esagerato ma si tratta comunque di un ottimo prezzo. Avrai la possibilità di ampliare le porte del tuo dispositivo occupando una sola porta USB Type-C. Otterrai tutto ciò di cui hai bisogno senza spendere un patrimonio e soprattutto attraverso un praticissimo gadget che puoi usare su tantissime piattaforme.

Hub USB 7 in 1 super versatile, compatto ed economico

Sono sicuramente queste 3 le cose più interessanti di questo Hub USB 7 in 1. Innanzitutto è incredibilmente versatile e infatti lo potrai usare su computer Windows, Linux, Mac, e con la funzione OTG anche su iPad e smartphone. È super compatto e leggerissimo, dunque te lo puoi portare dietro per avere sempre ciò che ti serve a portata di mano.

Gode di ben 3 porte USB Type-A dove potrai collegarci pendrive per trasferire file, nonché periferiche come tastiere, mouse e controller di gioco. Gode poi di una porta PD da 100 W che ti permette di ricaricare diversi dispositivi. Ha due slot uno per schede SD e uno per schede microSD. Infine una porta HDMI che supporta 4K a 30 Hz per collegarci un secondo monitor.

Questa è sicuramente una di quelle occasioni da prendere al volo prima che scada. Dunque non attendere oltre. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Hub USB 7 in 1 a soli 18,99 euro, applicando il coupon che vedi in pagina. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.